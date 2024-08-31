7 романтичних місць для відпочинку в Україні, які восени кращі ніж влітку

Літо пройшло, але це не означає, що закінчилася пора відпочинку. Навпаки, вона тільки починається, бо вже не буде літньої спеки та натовпів туристів повсюди. В Україні існує багато місць, що восени навіть кращі ніж влітку. У які саме чарівні локації варто поїхати в осінню пору року?

РБК-Україна (проєкт Styler) дає поради, які туристичні напрямки восени задовольнять вас краще ніж у літні місяці.

Тунель у Клевані: місце сили для закоханих

Тунель кохання знаходиться в селищі Клевань Рівненської області, його довжина становить близько 4 кілометрів. Подібних місць у світі не так багато: бамбуковий тунель у підніжжя гір Киото та алея дерев гінкго в Японії, Дубова алея вздовж річки Міссісіпі та Таємничий Ліс в Антримі, Північна Ірландія.

Сюди приїжджають люди з усієї України, щоб прогулятися тунелем, пообіцяти одне одному вірність і зробити незабутні фотографії. Це улюблене місце молодят для весільної фотосесії.

Тунель у Клевані (фото: Вікіпедія)

Буцький каньйон: прихований скарб Черкащини

У Черкаській області неподалік села Буки річка Гірський Тікич прорізала скелі й утворила мальовничий каньйон, ширина якого місцями не перевищує 40 метрів.

Це 5 кілометрів неперевершеної природної краси. Вода в річці холодна й бурхлива, а глибина подекуди сягає 20 метрів.

Буцький каньйон - важливе місце для істориків та геологів, адже річка Гірський Тікич прорізала одну з найдавніших порід - протерозойський граніт, вік якого становить понад 2 мільярди років.

Ті, хто вже побував тут, відзначають неймовірну красу цього місця, хоча інфраструктура тут ще не розвинена, а дорога залишає бажати кращого.

Буцький каньйон восени (фото: Вікіпедія)

Синевир: магічне око Карпат

Озеро Синевир - це справжнє синє око Карпат. Це найбільше гірське озеро в Україні, найпопулярніше і найвідоміше серед туристів.

Синевирське озеро дуже давнє - воно утворилося близько 10 тисяч років тому в післяльодовиковий період. Його "годують" гірські струмки, а глибина сягає 24 метрів, розташоване озеро на висоті 989 метрів над рівнем моря.

Вода тут завжди прохолодна, навіть у спеку лише верхні 1-2 метри трохи прогріваються, решта глибини залишається майже крижаною.

Синевир визнано одним із семи чудес України. Це унікальний природний комплекс міжнародного значення.

Озеро Синевир (фото: Вікіпедія)

Замок Паланок: середньовічна фортеця над Мукачевом

Замок Паланок існував ще в XI столітті - перші згадки про нього датуються саме цим часом. Розташований замок у Мукачеві, на вершині 60-метрової вулканічної гори. Свою назву він отримав завдяки частоколу, який оточував замок і називався планками.

Замок Паланок величний і грандіозний. Він височіє над Мукачевом і займає площу в 14 тисяч квадратних метрів. Замок має три рівні - Нижній, Середній і Верхній. А під замком простягається мережа заплутаних підземних тунелів, які раніше служили укриттям для мешканців і худоби.

Замок пережив багато війн. Він не витончений і не тендітний, а є надійною і незламною фортецею. У ньому проживали князі Федір Корятович і Ракоці, король Угорщини Йосип І та угорський поет Шандор Петефі.

Сьогодні це місце для екскурсій. Потрапити всередину, навіть у підземелля, дуже просто.

Можна приїхати самостійно і просто прогулятися замком, а можна замовити екскурсію, яка триває близько двох годин і дуже цікава (фото: Вікіпедія)

Лядовський скельний монастир: місце духовного очищення

Це місце називають Українським Афоном. Лядовський скельний монастир розташований у Вінницькій області неподалік від села Ляда.

Це був перший християнський монастир у цій місцевості, який заснував Антоній Печерський після паломницької подорожі з Афона до Києва.

Келії монастиря вирізані прямо у скелях. Тут панує спокій і тиша, людей небагато, поступово триває реконструкція. На території монастиря є цілюще джерело, з якого може пити кожен. Також є трапезна, де можна пообідати, і купальні, які працюють цілий рік - тут можна зануритися у воду в будь-яку пору року.

Монастир дуже древній - його історія нараховує тисячі років (фото: Вікіпедія)

Дземброня: шматочок Альп в Україні

Це одне з найвисокогірніших сіл в Українських Карпатах. Воно розташоване в Івано-Франківській області і здавна приваблює відомих українців. Наприклад, Василь Стефаник і Леся Українка приїжджали сюди в пошуках натхнення.

Саме ця дивовижно красива місцевість надихнула режисера Сергія Параджанова на створення відомого фільму "Тіні забутих предків".

Восени Дземброня стає ще більш красивою, одягаючись у різні теплі кольори жовтого листя (фото: Вікіпедія)

Заповідник "Качанівка": атмосфера старовинного життя аристократії

Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" у Чернигівській області створений на основі дворянської садиби кінця XVIII - початку XX століття, яка відрізняється своєю унікальною архітектурою, історичною цінністю та особливим ландшафтом.

Це архітектурний ансамбль з палацом на чолі та парком, який зачаровує своїми краєвидами, з найбільшою в Україні водною поверхнею серед парків.

Заповідник пов'язаний із видатними постатями, які тут проживали або відвідували: поляна Шевченка, дуб Гоголя, альтанка Глінки, де у 1838 році М. Глінка створював уривки для опери "Руслан і Людмила", могила-курган Григорія Честахівського - товариша і соратника Т.Г. Шевченка, а також "романтичні" руїни.

Центральна алея в Качанівці (фото: tua.in.ua)