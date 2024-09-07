Почему стоит чистить чемоданы после путешествия и как это делать

Почему стоит чистить чемодан после путешествия

Ваш чемодан много путешествовал и подвергался влиянию бактерий, которые могут задерживаться на оббивке. По словам Элизабет Шилдс, из клининговой компании "Super Cleaning Service Louisville," чемоданы также собирают микробы, аллергены и даже постельных клопов.

Многие люди, вероятно, касались чемодана, особенно, если вы сдавали его в багажный отсек. Кроме того, чемодан находился в общественных местах, например, туалетах и гостиничных номерах, где могут быть вышеупомянутые постельные клопы, которые могут попасть в ваш чемодан.

Чистка чемодана может предотвратить появление бактерий и плесени, а также продлить срок службы необходимой вещи.

Как почистить чемодан

Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по уходу за материалом, из которого сделан чемодан, чтобы убедиться, что вы используете правильные чистящие средства и не оставляете пятен. Тип вашего чемодана - мягкая или твердая оболочка - будет определять наилучший способ ее очистки.

Как почистить жесткий чемодан

Жесткий чемодан, как правило, изготовлен из пластика, поэтому его легче протирать влажной тряпкой или бумажным полотенцем.

Просто смешайте мягкое мыло или мягкое моющее средство с теплой водой, а затем смочите мягкую ткань, чтобы протереть внешнюю поверхность чемодана. Другой вариант - использовать спиртовую салфетку, если нет чрезмерной грязи.

Как отмечают эксперты по клинингу, если вы не видите больших пятен или грязи, спиртовой салфетки должно быть достаточно.

Есть потертости или пятна? Нанесите пасту из пищевой соды или специализированный очиститель, подходящий для твердых материалов, и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить нужные участки.

Затем протрите чемодан чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла. Также не забывайте почистить колесики чемодана, молнию и ручку.

Как чистить чемодан из ткани

Для чистки чемодана с тканевой обивкой советуют воспользоваться мягким средством для стирки и тряпкой.

Точно очистите загрязненные участки смесью теплой воды и мягкого стирального порошка (примерно столовая ложка, растворенная в 240 мл теплой воды).

Осторожно протрите загрязненный участок, а затем смойте мягкой мочалкой, слегка смоченной в воде. После того как вы почистили внешнюю поверхность, дайте ей высохнуть на воздухе или в теплый солнечный день вынесите ее на улицу для просушки.

Как почистить чемодан изнутри

Теперь, когда чемодан снаружи чистый, нужно почистить его внутри. Сначала уберите весь мусор с помощью пылесоса.

Почему нужно чистить чемодан (иллюстративное фото: Freepik)

Если есть пятна от макияжа или пролитая жидкость, например духи, шампунь или лосьон, используйте влажную тряпку с мягким моющим средством, разбавленным теплой водой. Подождите, пока чемодан высохнет, прежде чем прятать его до следующего путешествия.

Как вывести неприятные запахи из чемодана

Если ваш чемодан по какой-то причине начал пахнуть, рекомендуют посыпать его тонким слоем пищевой соды, который можно распределить с каждой стороны, и оставить на несколько часов. Затем высыпьте соду и пропылесосьте чемодан.

Альтернативный вариант - сделать пакетик с содой. Для этого насыпьте примерно 2 столовых ложки соды в кофейный фильтр и закрутите его сверху, закрепив резинкой.

Сделайте 1-2 таких пакетика, положите их в чемодан, закройте его на молнию и оставьте на день-два, а затем извлеките пакетики. Пищевая сода нейтрализует и поглотит запах.

Если вы предпочитаете более быстрый метод, вы можете сбрызнуть внутреннюю часть чемодана уксусом и водой. Дайте чемодану полностью высохнуть на воздухе, прежде чем паковать его или использовать снова.

Другой вариант - оставить чемодан на солнце на несколько часов. Солнечный свет поможет удалить запахи естественным путём.

Как очистить чемодан от плесени

Чемодан, который хранится во влажных условиях или в котором слишком долго сохраняются влажные вещи, может стать идеальной средой для размножения плесени. Однако незначительной можно легко избавиться.

Для этого советуют опрыскать участок смесью белого уксуса и воды в соотношении 1:1, затем протереть влажной губкой.