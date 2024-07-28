Складаємо валізу для відпустки: що потрібно покласти обов'язково
Сезон відпусток та подорожей триває і друга половина літа вважається найкращим часом для відпочинку. І для будь-якої поїздки вам знадобиться валіза, в якій має бути все необхідне - хоч на 2 дні, хоч на 10.
Що потрібно покласти у валізу для подорожей обов'язково, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Український інтерес".
Що покласти у валізу
Одяг
Обирайте щось зручне та універсальне. Наприклад, футболку чи майку, яка буде доречною як на пляжі, так і на вечірці. Також вона має пасувати до спідниці або спортивних штанів. Ідеальний варіант - класична чорна чи темно-синя майка.
Вам знадобиться два комплекти речей "на вихід", комплект для пляжу та обов'язково щось тепле - на випадок тимчасового похолодання.
Взуття
Взуття має бути зручним та практичним, наприклад шльопанці для пляжу та кросівки для прогулянок. Шльопанці можуть знадобитися на вечірці, а кросівки обирайте легкі, "дихаючі", які захистять ваші ноги в дорозі або під час прогулянок та екскурсій.
Особиста гігієна
Не варто тягнути за собою усе з ванної кімнати. Купіть спеціальний дорожній набір пляшечок та баночок і складіть все у пакет на застібці.
Вам знадобиться пара спідньої білизни та шкарпеток. Якщо вам знадобиться ще щось - так товари є у вільному доступі в будь-якій країні світу.
Косметики беріть мінімум, бо насправді користуватися нею ви будете мало і дуже рідко.
Аптечка
Вміст аптечки може бути індивідуальним для кожної людини. Але вам точно знадобляться антисептик у маленькій пляшечці, пластирі. Візьміть знеболюючі, щось від харчових отруєнь. Перевірте, чи не заборонені певні препарати у країні, в яку ви їдете.
Документи
Зробіть копії всіх своїх документів завчасно. Якщо у вас ID-паспорт, то заламінуйте його копію. Такі копії вам точно знадобляться у дорозі у різних випадках. Але представникам правоохоронних органів показуйте оригінали.
Гаджети та зарядки
Доступ до інтернету є зараз майже всюди, а смартфон може замінити багато пристроїв. Фактично все, що вам потрібно - зарядний пристрій та павербанк.
Їжа
Брати з собою багато їжі непотрібно, бо вона швидко псується. Візьміть снеки та воду. Крім того, орієнтуйтеся на ціль вашої мандрівки. Для поїздки на море вам знадобиться один набір їжі, а для подорожі у гори - зовсім інша.
Поради досвідчених мандрівників
- Беріть аркуш паперу та пишіть список за пунктами, які місця ви хочете відвідати
- Розпишіть, в чому ви підете на пляж, дискотеку, екскурсію. Зберіть універсальні комплекти одягу, який можна поєднувати між собою.
- Продумайте план дій: з моменту, коли ви прокинулися і до моменту, коли лягаєте спати.
- Крім основних, потрібно брати лише унікальні речі, які ніде не можна купити, або вони дуже дорого коштують.
- Одяг у валізу складайте валиками. Так ви раціонально використаєте простір валізи та уникнете складок. Покладіть штани, щоб вони звисали, а зверху - щільно валики одягу. Зверху накрийте частинами брюк.
- Не варто складати пляшки з рідинами в одну кишеню, краще розділити по різних.
- Після поїздки розподілить валізу на дві частини - чим користувалися і те, чим ні. В наступну поїздку ви будете знати, що брати не потрібно.
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