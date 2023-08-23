UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому українцям так важливо їсти регулярно рибу та в якій кількості: тримайте чіткі норми

Чому українці обов'язково повинні їсти рибу (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Риба є одним із важливих елементів у раціоні дорослих та дітей. У ній міститься багато корисних речовин, вітамінів та мінералів, які необхідні організму. Особливо важливим є цей продукт у меню українців.

Чому потрібно їсти рибу регулярно та в якій кількості, розповіла дієтолог Тетяна Лакуста на своїй сторінці в Instagram.

Чому важливо їсти рибу регулярно

Експерт пояснила, що роль риби у нашому раціоні дуже проста – щоб підтримувати баланс йоду в організмі.

За даними Global Iodine Nutrition Scorecard, 80% дітей в Україні ростуть та розвиваються, не отримуючи необхідної кількості йоду з їжею.

"Війна, переїзди, більш хаотичне харчування та стреси точно не покращили раціон і дітей, і дорослих. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове йодування солі. Тому зауважу, що ви самостійно маєте дбати про збалансованість харчування, додаючи йодовмісні продукти в раціон", - наголошує Тетяна Лакуста.

Вона рекомендує вживати саме морську рибу як джерело йоду. Така риба, крім йоду, служить чудовим джерелом білка, селену та фосфору. Ці корисні речовини стануть цеглинками для побудови гормонів щитовидної залози.

Яку рибу варто їсти та скільки

FDA пропонує вживати минтай, хек, сардину та скумбрію – як найкращі варіанти для дітей, вагітних та тих, хто годує.

Норми для дітей (2 рази на тиждень)

Від 1 до 3 років - 30 г

Від 4 до 7 років – 60 г

Від 8 до 10 років – 120 г

від 11 років і старше – 160 г

Для вагітних та годуючих – 2-3 рази на тиждень, порція розміром з долоню (без пальців) на один прийом їжі. Це становить приблизно 120 г.

"З урахуванням того, що зараз літо та базою в харчуванні для багатьох є різні салати, найкращими стануть "складні" салати, які виконують функцію повноцінної страви. Тому з простих овочевих салатів переходьте на кашеві, де на дно миски викладаємо крупу, зверху додаємо овочі до смаку, а далі - рибку. Комплексна літня страва готова", - рекомендує дієтолог.

 

До речі, ми писали про те, як приготувати справжній одеський форшмак.

А ще ми називали чотири найпопулярніші міфи про харчування, в які треба перестати вірити.

Читайте РБК-Україна в Google News
рибахарчування дітейдієтологПоради дієтолога