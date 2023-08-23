Чому українцям так важливо їсти регулярно рибу та в якій кількості: тримайте чіткі норми

Чому важливо їсти рибу регулярно

Експерт пояснила, що роль риби у нашому раціоні дуже проста – щоб підтримувати баланс йоду в організмі.

За даними Global Iodine Nutrition Scorecard, 80% дітей в Україні ростуть та розвиваються, не отримуючи необхідної кількості йоду з їжею.

"Війна, переїзди, більш хаотичне харчування та стреси точно не покращили раціон і дітей, і дорослих. Україна є однією з небагатьох країн, які не мають закону про обов'язкове йодування солі. Тому зауважу, що ви самостійно маєте дбати про збалансованість харчування, додаючи йодовмісні продукти в раціон", - наголошує Тетяна Лакуста.

Вона рекомендує вживати саме морську рибу як джерело йоду. Така риба, крім йоду, служить чудовим джерелом білка, селену та фосфору. Ці корисні речовини стануть цеглинками для побудови гормонів щитовидної залози.

Яку рибу варто їсти та скільки

FDA пропонує вживати минтай, хек, сардину та скумбрію – як найкращі варіанти для дітей, вагітних та тих, хто годує.

Норми для дітей (2 рази на тиждень)

Від 1 до 3 років - 30 г

Від 4 до 7 років – 60 г

Від 8 до 10 років – 120 г

від 11 років і старше – 160 г

Для вагітних та годуючих – 2-3 рази на тиждень, порція розміром з долоню (без пальців) на один прийом їжі. Це становить приблизно 120 г.

"З урахуванням того, що зараз літо та базою в харчуванні для багатьох є різні салати, найкращими стануть "складні" салати, які виконують функцію повноцінної страви. Тому з простих овочевих салатів переходьте на кашеві, де на дно миски викладаємо крупу, зверху додаємо овочі до смаку, а далі - рибку. Комплексна літня страва готова", - рекомендує дієтолог.