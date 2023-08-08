Чотири найпопулярніші міфи про харчування, в які треба перестати вірити

Їжа - невід'ємна частина життя кожної людини. Саме тому навколо харчування існує багато міфів, у які вірити не варто.

Рослинне молоко корисніше, ніж тваринне

Нині рослинне молоко є у кожному кафе і що цікаво, коштує воно значно дорожче. Таке молоко насправді роблять з вівса або горіхів шляхом замочування їх у воді.

Далі в промислових умовах додають ще й стабілізатори, консерванти, щоб довше зберігався продукт. А щоб покращити смак - додають фруктозу, глюкозу та іноді ароматизатор.

Жодних вітамінів в рослинному молоці немає, хіба що можуть збагатити вітаміном Д3 та амінокислотами. Як зауважила експерт, єдиною виправданою причиною вживання такого молока - непереносимість коровʼячого білка, лактози чи інші протипоказання.

Свіжі продукти корисніші, ніж заморожені

Нині прогрес дозволяє використовувати швидку заморозку продуктів, що дозволяє зберегти до 80% усіх вітамінів. Крім того, може бути таке, що влітку ви споживатимете менш багатий продукт на вітаміни, якщо після того, як його зібрали минуло кілька днів.

Насправді багато фруктів зривають нестиглими, щоб довезти їх до супермаркету. Якщо сезонні продукти заморожуєте в короткі терміни, то збережете високу кількість поживних речовин.

Яйця не варто їсти щодня через вміст холестерину

Багато, хто чув, що яйця багаті на холестерин і їх не можна їсти щодня. Так, яйця мають дещо вищу кількість жирів, однак вони дуже корисні, особливо коли зварені на м'яко.

Нутриціолог наголошує, що шкідливий не той холестерин, що в їжі, в тому числі яйцях, а надмір насичених жирів, що містяться в червоній рибі, ковбасах, цукру, спредах. Саме вони будуть утворювати "поганий" холестерин в організмі.

Будьте дуже обережні, коли пишуть на етикетці товару "без холестерину", бо дуже часто це всього-на-всього маркетинговий хід та й не завжди корисний продукт.

Уникати вуглеводів на вечерю

Насправді існують різні вуглеводи. Звісно, випічка, тістечка, сиропи й цукерки, то це одна справа, тоді дійсно їх краще уникати. Однак цільнозернові каші, висівковий хліб, ягоди й фрукти до 500 г абсолютно нікому не нашкодять, а навпаки сприятимуть хорошому сну та спокою. Не вірте в міфи, але шукайте правду.