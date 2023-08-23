Почему украинцам так важно есть регулярно рыбу и в каком количестве: держите четкие нормы

Почему важно есть рыбу регулярно

Эксперт объяснила, что роль рыбы в нашем рационе очень проста - чтобы поддерживать баланс йода в организме.

По данным Global Iodine Nutrition Scorecard, 80% детей в Украине растут и развиваются, не получая необходимого количества йода с пищей.

"Война, переезды, более хаотичное питание и стрессы точно не улучшили рацион и детей, и взрослых. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона об обязательном иодирование соли. Поэтому замечу, что вы самостоятельно должны заботиться о сбалансированности питания, добавляя йод-содержащие продукты в рацион", - подчеркивает Татьяна Лакуста.

Она рекомендует употреблять именно морскую рыбу как источник йода. Такая рыба, кроме йода, служит отличным источником белка, селена и фосфора. Эти полезные вещества станут кирпичиками для постройки гормонов щитовидной железы.

Какую рыбу стоит есть и сколько

FDA предлагает употреблять минтай, хек, сардину и скумбрию - как самые лучшие варианты для детей, беременных и тех, кто кормит.

Нормы для детей (2 раза в неделю)

От 1 года до 3 лет - 30 г

От 4 до 7 лет - 60 г

От 8 до 10 лет - 120 г

от 11 лет и старше - 160 г

Для беременных и кормящих - 2-3 раза в неделю, порция размером с ладонь (без пальцев) на один прием пищи. Это составляет приблизительно 120 г.

"С учетом того, что сейчас лето и базой в питании для многих являются разные салаты, самыми лучшими станут "сложные" салаты, которые выполняют функцию полноценного блюда. Поэтому с простых овощных салатов переходите на кашевые, где на дно миски выкладываем крупу, сверху добавляем овощи по вкусу, а далее - рыбку. Комплексное летнее блюдо готово", - рекомендует диетолог.