Чому українки їдуть на пластику в Туреччину і залишаються розчарованими: пояснює хірург

За кордоном рівень певної специфічної медицини може бути вищим завдяки ширшому досвіду фахівців. Однак багато українців їдуть з-за кордону назад в Україну для отримання базової медицини.
У чому саме українські лікарі випереджають іноземних колег, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів пластичний хірург Дмитро Слоссер.
На думку хірурга, українські медики мають схожість з італійськими. Вона проявляється в манері імпровізувати, а не працювати лише за протоколами та алгоритмами, адже саме це притаманно багато європейським країнам.
"Німці, австрійці, Центральна Європа мислять шаблонно й не відступають від норм. А пластична хірургія - це джаз, фактично це імпровізація, не симфонічна музика", - пояснює він.
Дмитро Слоссер радить їхати в Німеччину, наприклад, за дуже кваліфікованою медичною допомогою, де необхідне чітке виконання протоколів. Таким чином лікар розмірковує, що українські лікарі більше естети та мають хист до різноманітного застосування знань.
"Кожна країна має свою специфіку. Наприклад, Бразилія. Класний футбол - імпровізація - класна пластична хірургія. У мене є чомусь така кореляція між рівнем пластичної хірургії та можливістю імпровізувати", - пояснює Слоссер.
Також до списку можна додати Сполучені Штати Америки, однак, за словами експерта, це просто країна, куди приїжджають топові лікарі. Ізраїль має широкий досвід у реконструктивній медицині, оскільки вони мали воєнний досвід.
Як розповідає експерт, Туреччина - це тренд останніх років.
"Дуже багато наших дівчат їздять туди робити пластичні операції, але, на жаль, вони приїжджають трошки розчаровані, - наводить приклад лікар.
Він додає, що турецькі лікарі бачать європейців стандартно, і тому всі носи чи інші оперативні втручання виходять дуже стандартні.
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