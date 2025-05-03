Чому українки їдуть на пластику в Туреччину і залишаються розчарованими: пояснює хірург

Переваги українських лікарів

На думку хірурга, українські медики мають схожість з італійськими. Вона проявляється в манері імпровізувати, а не працювати лише за протоколами та алгоритмами, адже саме це притаманно багато європейським країнам.

"Німці, австрійці, Центральна Європа мислять шаблонно й не відступають від норм. А пластична хірургія - це джаз, фактично це імпровізація, не симфонічна музика", - пояснює він.

Дмитро Слоссер радить їхати в Німеччину, наприклад, за дуже кваліфікованою медичною допомогою, де необхідне чітке виконання протоколів. Таким чином лікар розмірковує, що українські лікарі більше естети та мають хист до різноманітного застосування знань.

Які країни найпрогресивніші в пластичній хірургії

"Кожна країна має свою специфіку. Наприклад, Бразилія. Класний футбол - імпровізація - класна пластична хірургія. У мене є чомусь така кореляція між рівнем пластичної хірургії та можливістю імпровізувати", - пояснює Слоссер.

Також до списку можна додати Сполучені Штати Америки, однак, за словами експерта, це просто країна, куди приїжджають топові лікарі. Ізраїль має широкий досвід у реконструктивній медицині, оскільки вони мали воєнний досвід.

Чому Туреччина не задовільняє українок

Як розповідає експерт, Туреччина - це тренд останніх років.

"Дуже багато наших дівчат їздять туди робити пластичні операції, але, на жаль, вони приїжджають трошки розчаровані, - наводить приклад лікар.

Він додає, що турецькі лікарі бачать європейців стандартно, і тому всі носи чи інші оперативні втручання виходять дуже стандартні.