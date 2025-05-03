Почему украинки едут на пластику в Турцию и остаются разочарованными: объясняет хирург

Преимущества украинских врачей

По мнению хирурга, украинские медики имеют сходство с итальянскими. Она проявляется в манере импровизировать, а не работать только по протоколам и алгоритмам, ведь именно это присуще многим европейским странам.

"Немцы, австрийцы, Центральная Европа мыслят шаблонно и не отступают от норм. А пластическая хирургия - это джаз, фактически это импровизация, не симфоническая музыка", - объясняет он.

Дмитрий Слоссер советует ехать в Германию, например, за очень квалифицированной медицинской помощью, где необходимо четкое выполнение протоколов. Таким образом врач рассуждает, что украинские врачи больше эстеты и имеют талант к разнообразному применению знаний.

Какие страны самые прогрессивные в пластической хирургии

"Каждая страна имеет свою специфику. Например, Бразилия. Классный футбол - импровизация - классная пластическая хирургия. У меня есть почему-то такая корреляция между уровнем пластической хирургии и возможностью импровизировать", - объясняет Слоссер.

Также в список можно добавить Соединенные Штаты Америки, однако по словам эксперта, это просто страна, куда приезжают топовые врачи. Израиль имеет широкий опыт в реконструктивной медицине, поскольку у них был военный опыт.

Почему Турция не удовлетворяет украинок

Как рассказывает эксперт, Турция - это тренд последних лет.

"Очень много наших девушек ездят туда делать пластические операции, но, к сожалению, они приезжают немножко разочарованы", - приводит пример врач.

Он добавляет, что турецкие врачи видят европейцев стандартно, и поэтому все носы или другие оперативные вмешательства получаются очень стандартные.