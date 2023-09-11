Чому в Україні роздають повістки на вулицях: у ТЦК пояснили причину

Мобілізація в Україні

За словами полковника Романа Сушка із кременчуцького ТЦК, темпи мобілізації в Україні не збільшилися, все відбувається у плановому порядку.

"На сьогоднішній день ми загалом закликали з мобілізації до 7 тисяч військовозобов'язаних, з них близько 500 - офіцерів запасу та понад 600 одиниць техніки", - сказав він у інтерв'ю виданню "Кременчуцький телеграф".

Сушко нагадав, що на вулицях країни можна побачити спільні патрулі працівників Національної поліції та ТЦК. Патрульні зупиняють військовозобов'язаних та вручають їм повістки. Вручення повістки зовсім не означає, що чоловіків одразу мобілізують до лав ЗСУ. Головне призначення цих документів - потреба у оновленні даних у військкоматах.

"Метою патрулювання є не затримання військовозобов'язаних, а виключно повідомлення", - наголосив полковник.

Під час вручення повістки також відбувається невелика бесіда, в якій людям пояснюють, що навіть якщо вони мають відстрочку від мобілізації, потрібно оновити дані у військкоматі.

Військком зазначив, що чоловіки мають бути в ТЦК самостійно.

Оскільки вони цього не зробили, то працівники шукають способів зустрітися з ними, тому й організують спільну роботу з Нацполіцією.

"Такі групи зараз працюють у зв'язку з тим, що багато військовозобов'язаних, які мають прибувати для уточнення даних у ТЦК, не прибувають", - зазначив Сушко.

Якою має бути законна повістка

Зверніть увагу, що на повістці для призовника мають бути заповнені такі поля:

назва "Повістка"

ПІБ військовозобов'язаного

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов'язаного

номер повістки

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного

найменування посади керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради

підпис людини, яка видала повістку

дата видачі повістки

мокра печатка

Якщо ці обов'язкові реквізити повістки не дотримані, ви повинні повідомити про це уповноважених осіб та маєте повне право відмовитися від її отримання.