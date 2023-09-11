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Почему в Украине раздают повестки на улицах: в ТЦК объяснили причину

Почему повестки раздают на улицах (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Украине продолжили военное положение и мобилизацию. На улицах страны представители ТЦК раздают повестки в армию.

О том, почему патрули останавливают мужчин на улицах, читайте в нашем материале ниже.

Мобилизация в Украине

По словам полковника Романа Сушка из кременчугского ТЦК, темпы мобилизации в Украине не увеличились, все проходит в плановом порядке.

"На сегодняшний день мы в целом призвали по мобилизации до 7 тысяч военнообязанных, из них около 500 - офицеров запаса и более 600 единиц техники", - сказал он в интервью изданию "Кременчуцький телеграф".

Сушко напомнил, что на улицах страны можно увидеть общие патрули работников Национальной полиции и ТЦК. Патрульные останавливают военнообязанных и вручают им повестки. Вручение повестки совсем не означает, что мужчин сразу мобилизуют в ряды ВСУ. Главное предназначение этих документов - потребность в обновлении данных в военкоматах.

"Целью патрулирования является не задержание военнообязанных, а исключительно уведомление", - подчеркнул полковник.

Во время вручения повестки также проходит небольшая беседа, в которой людям объясняют, что  даже если они имеют отсрочку от мобилизации, нужно обновить данные в военкомате.

Военком отметил, что мужчины должны являться в ТЦК самостоятельно.

Поскольку они этого не сделали, то работники ищут способы с ними встретиться, поэтому и организуют совместную работу с Нацполицией.

"Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", - отметил Сушко.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

  • название "Повестка"
  • ФИО военнообязанного
  • адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
  • номер повестки
  • номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
  • дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
  • наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
  • подпись человека, выдавшего повестку
  • дата выдачи повестки
  • мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.

Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.

А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

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повісткиМобилизация в Украине