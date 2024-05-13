Чому не цвітуть півонії: 4 помилки, які згубно впливають на рослину

Півонія - одна з найбільш невибагливих рослин. Але часом цвітіння цієї квітки погіршується або взагалі відсутнє. Причиною цього явища можуть бути деякі помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha stewart .

Коли цвітуть півонії

Півонії цвітуть навесні, розкриваючи пишні текстуровані квіти приблизно з квітня до червня. Точний час цвітіння багато в чому залежить від клімату. Як правило, квіти з’являються раніше в теплих регіонах і пізніше в холодному кліматі.

Першими зацвітають півонії деревоподібні, півонії папоротеві, півонії лісові. Гібридні сорти цвітуть в середині сезону.

Причини, чому не цвітуть

Не вистачає сонячного світла

Нестача світла є однією з найпоширеніших причин, чому півонія завмирає. У деяких садах сусідні рослини переростають заплановану висоту й блокують значне освітлення сонцем.

Якщо це так, обріжте дерево чи кущ, щоб збільште сонячне світло або восени пересадіть свою півонію на сонячне місце.

Не вистачає місця для росту

Півонії мають товсту кореневу систему, тому посадка їх занадто близько один до одного або до інших рослин може перешкодити їхній продуктивності.

Важливо залишити достатньо місця для кореневої системи. До того ж півонії не люблять бути у вологому ґрунті.

Велика вологість

Потрібно поливати півонії під час їхнього активного весняного періоду вегетації та під час розвитку нових коренів, але не варто залишати ґрунт занадто вологим.

Як тільки півонії виросли, вони дуже стійкі до посухи.

Ураження хворобами або шкідниками

Шкідники та хвороби потребують від півонії всіх наявних ресурсів задля того, щоб просто вижити - їй не до квітів. Тому важливо уважно обстежити рослину і за наявності будь-яких ознак шкідників обробити кущ фунгіцидами, інсектицидами, акарицидами чи комбінованими засобами.

Догляд за півоніями

Вони потребують нечастого, але рясного поливу (два-три відра під кущ). Особливо він важливий в період закладання бутонів. Після зволоження землю біля куща потрібно в обов'язковому порядку розпушити і видалити бур'яни. Бажано, щоб під час поливу вода на листя не потрапляла.

Підживлення можна проводити через два роки після висадки півоній у відкритий ґрунт.

Після появи перших молодих бутонів проводиться підгодівля півоній селітрою (аміачною), розрахунок п'ятнадцять грамів селітри на десять літрів води. Молоді кущі, щоб уникнути появи грибкових захворювань, обробляються розчином фітоспоріну.

Обрізка проводиться з жовтня і до листопада. Залишаються на зимівлю тільки паростки, які в висоту чотири-п'ять сантиметрів (над ґрунтом).