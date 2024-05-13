Почему не цветут пионы: 4 ошибки, которые губительно влияют на растение

Пионы - одни из самых неприхотливых растений. Но иногда цветение этого цветка ухудшается или вообще отсутствует. Причиной этого явления могут быть некоторые ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart .

Когда цветут пионы

Пионы цветут весной, раскрывая пышные текстурированные цветы примерно с апреля по июнь. Точное время цветения во многом зависит от климата. Как правило, цветы появляются раньше в теплых регионах и позже в холодном климате.

Первыми зацветают пионы древовидные, пионы папоротники, пионы лесные. Гибридные сорта цветут в середине сезона.

Причины, почему не цветут

Не хватает солнечного света

Недостаток света является одной из самых распространенных причин, почему пион замирает. В некоторых садах соседние растения перерастают запланированную высоту и блокируют солнце.

Если это так, обрежьте дерево или куст, чтобы увеличить солнечный свет или осенью пересадить свои пионы на солнечное место.

Не хватает места для роста

Пионы имеют толстую корневую систему, поэтому посадка их слишком близко друг к другу или другим растениям может помешать их продуктивности.

Важно оставить достаточно места для корневой системы. К тому же пионы не любят быть во влажной почве.

Большая влажность

Нужно поливать пионы во время их активного весеннего периода вегетации и во время развития новых корней, но не следует оставлять почву слишком влажной.

Как только пионы выросли, они очень устойчивы к засухе.

Поражение болезнями или вредителями

Вредители и болезни нуждаются в пионе всех имеющихся ресурсов для того, чтобы просто выжить - ей не до цветов. Поэтому важно внимательно обследовать растение и при наличии каких-либо признаков вредителей обработать куст фунгицидами, инсектицидами, акарицидами или комбинированными средствами.

Уход за пионами

Они нуждаются в нечастом, но обильном поливе (два-три ведра под куст). Особенно он важен в период закладки бутонов. После увлажнения землю у куста нужно в обязательном порядке разрыхлить и удалить сорняки. Желательно, чтобы во время полива вода на листья не попадала.

Подкормку можно проводить через два года после высадки пионов в открытый грунт.

После появления первых молодых бутонов производится подкормка пионов селитрой (аммиачной), расчет пятнадцати граммов селитры на десять литров воды. Молодые кусты, чтобы избежать появления грибковых заболеваний, обрабатываются раствором фитоспорина.

Обрезка производится с октября и по ноябрь. Остаются на зимовку только ростки, которые в высоту четыре-пять сантиметров (над почвой).