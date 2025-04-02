Чому цикл "збився"? 5 найпоширеніших пояснень ранніх місячних

Стрес

Мабуть, одна з найчастіших причин. Сильні емоційні переживання (проблеми на роботі, іспити, конфлікти) або фізичний стрес (надмірні тренування, хвороба) можуть впливати на гормональний баланс. Зокрема, підвищення рівня гормону стресу кортизолу може тимчасово порушити овуляцію та змістити початок менструації.

Значні зміни ваги або фізичної активності

Різке схуднення, набір ваги або раптове збільшення чи зменшення інтенсивності фізичних навантажень можуть вплинути на рівень гормонів, що регулюють цикл. Жирова тканина бере участь у виробленні естрогену, тому її коливання можуть призвести до змін у менструальному графіку.

Зміна клімату, часового поясу або режиму дня

Подорожі, особливо зі зміною часових поясів (джетлаг), або навіть суттєві зміни у звичному графіку сну та активності можуть тимчасово порушити внутрішній годинник організму (циркадні ритми). Це, своєю чергою, може вплинути на гормональну регуляцію та призвести до раннього початку місячних.

Прийом або відміна певних медикаментів

Деякі ліки можуть впливати на менструальний цикл. Найчастіше це стосується гормональних препаратів (включаючи екстрену контрацепцію або зміну звичайних КОК), антидепресантів, ліків для щитоподібної залози чи препаратів, що впливають на згортання крові. Якщо ви підозрюєте зв'язок із медикаментами, обговоріть це з лікарем.

Пременопауза та інші гормональні зміни

У жінок після 40 років (іноді раніше) нерегулярні цикли, включаючи ранні менструації, можуть бути першими ознаками пременопаузи - перехідного періоду до менопаузи. Також причиною можуть бути інші гормональні порушення, наприклад, синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) або проблеми зі щитоподібною залозою, які потребують діагностики.

Що важливо пам'ятати

Хоча ці причини є поширеними, вони не вичерпують усіх можливостей. Якщо ваш цикл став нерегулярним протягом кількох місяців поспіль, місячні стали надто рясними, болісними, або з'явилися інші тривожні симптоми (наприклад, міжменструальні кровотечі), обов'язково зверніться до лікаря-гінеколога. Тільки фахівець може провести необхідне обстеження, встановити точну причину змін та, за потреби, призначити лікування. Не займайтеся самодіагностикою.

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