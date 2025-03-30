Несподівані ознаки клімаксу, про які не розповідають лікарі

Клімакс - це природний період у житті кожної жінки, який пов’язаний зі зниженням рівня гормонів та завершенням репродуктивної функції. Він зазвичай настає у віці 45–55 років, але може початися раніше або пізніше.

Як розпізнати ознаки цього гормонального стану - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Перші симптоми клімаксу

Один із найперших сигналів, що вказує на початок клімаксу, - це порушення менструального циклу. Менструації можуть ставати нерегулярними, коротшими або довшими, змінювати свою інтенсивність. Крім цього, жінки можуть відчувати такі симптоми:

Припливи жару

Це раптове відчуття тепла, що поширюється по всьому тілу, особливо в області обличчя та шиї. Припливи можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин і часто супроводжуються потовиділенням.

Нічна пітливість

Ви відчуєте підвищене потовиділення вночі, що може порушувати сон та викликати відчуття втоми вдень.

Перепади настрою

Це може бути дратівливість, тривожність, депресивний стан, підвищена емоційна чутливість.

Проблеми зі сном

Зазвичай це труднощі із засинанням, часті пробудження або безсоння.

Зміни в шкірі та волоссі

Шкіра стає менш пружною, може з’являтися сухість, волосся стоншується та випадає.

Зниження лібідо

Зменшення сексуального потягу, а також сухість слизової оболонки, що може викликати дискомфорт.

Зміни у вазі

Уповільнення метаболізму може призвести до набору ваги, особливо в області живота.

Проблеми з пам’яттю та концентрацією

Часто жінки часто помічають погіршення когнітивних функцій, труднощі з концентрацією та запам’ятовуванням інформації.

Що робити при перших симптомах?

Якщо ви помічаєте в себе ознаки клімаксу, варто звернутися до гінеколога або ендокринолога. Лікар допоможе підібрати правильне лікування та порадить, як полегшити неприємні симптоми. Серед можливих методів - гормональна терапія, фітопрепарати, корекція раціону та фізичної активності.

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