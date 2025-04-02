Почему цикл "сбился"? 5 самых распространенных объяснений ранних месячных

Стресс

Пожалуй, одна из самых частых причин. Сильные эмоциональные переживания (проблемы на работе, экзамены, конфликты) или физический стресс (чрезмерные тренировки, болезнь) могут влиять на гормональный баланс. В частности, повышение уровня гормона стресса кортизола может временно нарушить овуляцию и сместить начало менструации.

Значительные изменения веса или физической активности

Резкое похудение, набор веса или внезапное увеличение или уменьшение интенсивности физических нагрузок могут повлиять на уровень гормонов, регулирующих цикл. Жировая ткань участвует в выработке эстрогена, поэтому ее колебания могут привести к изменениям в менструальном графике.

Изменение климата, часового пояса или режима дня

Путешествия, особенно со сменой часовых поясов (джетлаг), или даже существенные изменения в привычном графике сна и активности могут временно нарушить внутренние часы организма (циркадные ритмы). Это, в свою очередь, может повлиять на гормональную регуляцию и привести к раннему началу месячных.

Прием или отмена определенных медикаментов

Некоторые лекарства могут влиять на менструальный цикл. Чаще всего это касается гормональных препаратов (включая экстренную контрацепцию или изменение обычных КОК), антидепрессантов, лекарств для щитовидной железы или препаратов, влияющих на свертываемость крови. Если вы подозреваете связь с медикаментами, обсудите это с врачом.

Пременопауза и другие гормональные изменения

У женщин после 40 лет (иногда раньше) нерегулярные циклы, включая ранние менструации, могут быть первыми признаками пременопаузы - переходного периода к менопаузе. Также причиной могут быть другие гормональные нарушения, например, синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или проблемы со щитовидной железой, которые требуют диагностики.

Что важно помнить

Хотя эти причины являются распространенными, они не исчерпывают всех возможностей. Если ваш цикл стал нерегулярным в течение нескольких месяцев подряд, месячные стали слишком обильными, болезненными, или появились другие тревожные симптомы (например, межменструальные кровотечения), обязательно обратитесь к врачу-гинекологу. Только специалист может провести необходимое обследование, установить точную причину изменений и, при необходимости, назначить лечение. Не занимайтесь самодиагностикой.

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