Чому ваш телефон може сильно нагріватися: основні причини та що з цим робити

Усі телефони можуть іноді нагріватися. Це не залежить від операційної системи та може стосуватися пристрою будь-якого виробника. Завжди потрібно знати причину, чому телефони перегріваються та як із цим боротися.

Ви надто інтенсивно використовуєте смартфон

Тривимірні ігри, відеозйомка та важкі програми створюють підвищене навантаження на відеоприскорювач та процесор. У результаті пристрій не тільки гріється, а й швидко розряджається. До такого ж ефекту призводить активна робота програм доповненої реальності, навігаційних та мережевих технологій на кшталт GPS, Wi-Fi, Bluetooth або 3G (особливо коли немає хорошого покриття).

Що робити

Намагайтеся не перевантажувати апарат. Щоб смартфон охолонув, робіть перерви під час тривалих ігрових сесій, завантаження об'ємних файлів із Мережі або під час роботи з камерою та важкими програмами. Відключайте навігаційні та мережеві модулі, коли вони вам не потрібні.

На гаджеті є недопрацьовані програми

Можливо, якісь із встановлених програм містять помилки або погано оптимізований код, а тому нераціонально використовують ресурси системи. Через такі програми процесор може без вагомих причин працювати на підвищеній потужності. Закономірний результат: виділяється більше тепла, і швидше сідає батарея.

Що робити

Очистіть пристрій від усього зайвого. Якщо температура підвищується під час роботи з програмою, яка не є грою, відеосервісом або іншим ресурсомістким додатком, спробуйте видалити його або замінити аналогом. Крім того, не перешкоджайте оновленню окремих програм, оскільки нові версії можуть виправляти помилки.

На апарат діють зовнішні фактори

Якщо гаджет знаходиться під прямим сонячним промінням, у кишені, під ковдрою або в щільному чохлі, це також може призвести до підвищення температури.

Окремо ці чинники рідко стають причиною перегріву. Але якщо діють одночасно кілька із них і ви при цьому активно використовуєте апарат, то ризик обпектися помітно підвищується.

Що робити

Намагайтеся не тримати смартфон під сонцем у спеку. Налаштуйте блокування екрана, щоб камера або інші програми не запускалися випадково в кишені. Не кладіть пристрій у кишеню, якщо він завантажує великі файли у фоновому режимі. Знімайте чохол, коли граєте в ігри, якщо він заважає охолодженню.

Ви неправильно заряджаєте смартфон

Використання пошкодженого або неоригінального адаптера живлення може призвести до проблем, у тому числі перегріву. Якщо ж у вас справний офіційний аксесуар, процес зарядки не повинен сильно впливати на температуру смартфона.

Виняток становлять випадки, коли на підключеному до електромережі апараті грають, дивляться відео або завантажують файли з Інтернету. У таких ситуаціях відчутний нагрів вам забезпечений.

Що робити

Використовуйте лише оригінальні кабелі та адаптери. Якщо зарядний пристрій пошкоджено, замініть його на новий. Намагайтеся не завантажувати файли, не запускати ігри та важкі програми на смартфоні, підключеному до електромережі.

У гаджета проблеми із системою

Підвищена температура пристрою може бути результатом збою в роботі операційної системи або інтегрованих програм. Крім того, згодом в ОС накопичуються залишкові файли та інше програмне сміття, що також може сприяти нагріванню.

Що робити

Спершу просто перезапустіть гаджет і переконайтеся, що операційна система оновлена до останньої доступної версії. Якщо нічого не зміниться, спробуйте почистити телефон або повернутися до заводських налаштувань, попередньо зберігши важливі дані.

Ви вперше налаштовуєте телефон або відновлюєте дані із резервної копії

Під час первинного налаштування та особливо після встановлення оновлень ОС активно використовуються процесор, модулі зв'язку та накопичувач. Програми виконують індексування та аналізують наявну інформацію, що у свою чергу призводить до підвищеного виділення тепла.

Що робити

Нагрівання в таких умовах абсолютно нормальне. Після завершення налаштування та обробки даних телефон сам охолоне до оптимальної температури. Можна порекомендувати лише не навантажувати систему додатковими завданнями і дати їй якийсь час на необхідні дії.

Щось не так з апаратною частиною

Якщо вищенаведені рекомендації не забезпечили результату, можливо, проблема з апаратною начинкою смартфона. Заводський брак або поломка внаслідок фізичних пошкоджень може призводити до порушення нормального теплообміну.

Що робити

Запідозривши наявність несправностей, спробуйте повернути пристрій у магазин за гарантією або віднесіть його до сервісного центру.

Яке нагрівання вважається нормальним

Всі смартфони - як Android-пристрою, так і iPhone - можна використовувати за температури від 0 до 35 градусів Цельсія.

Через роботу процесора, акумулятора та інших компонентів нагрівання всередині самих гаджетів іноді досягає 37-45 градусів Цельсія. При цьому температура може швидко підвищуватися, і така поведінка не вважається ознакою несправності.

Як зрозуміти, що пристрій перегрівся

Якщо корпус телефону розжарився настільки, що його важко утримати в руках, ви маєте справу з перегрівом. Особливо коли тепло не розподіляється за гаджетом рівномірно, а відчувається у певних місцях. Часто з підвищеним нагріванням можна зіткнутися навіть у режимі бездіяльності.

Зазвичай, коли температура виходить за межі допустимого діапазону, пристрій намагається зменшити її. При цьому може впасти продуктивність, сповільнитися або зупинитися заряджання, а також можуть вимкнутись дисплей і спалах.

При досягненні критичних показників на екрані, як правило, відображається попередження про те, що гаджет не можна використовувати, доки він не охолоне.

Як швидко охолодити телефон

Якщо пристрій заряджається, від'єднайте його від адаптера. Приберіть телефон із прямих сонячних променів у тінь. За наявності чохла зніміть його. Активуйте авіарежим і зменште яскравість, а краще повністю відключіть гаджет.

Однак класти смартфон у холодильник чи морозилку дуже погана ідея. У жодному разі не робіть так!