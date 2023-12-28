Чи потрібно витягувати зарядний пристрій з розетки, якщо він нічого не заряджає

Багато хто з нас тримає зарядні пристрої від телефонів та інших гаджетів у розетках, не виймаючи їх, навіть коли жодні пристрої не перебувають у процесі заряджання.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на How-To Geek розповідає, чи потрібно виймати зарядний пристрій з розетки та які можуть бути наслідки.

Чи безпечно залишати зарядку у розетці

На думку експертів, немає нічого негативного в тому, щоб блок живлення залишався підключеним до розетки навіть за відсутності підключених пристроїв. Виробники провідних світових брендів мобільних пристроїв спочатку припускають, що такий режим використання буде поширеним і приділяють увагу питанням безпеки.

В результаті, залишаючи зарядний пристрій у розетці постійно, ви можете бути впевнені, що це не викликає жодних проблем.

Чи потрібно витягувати з розетки зарядний пристрій для економії електроенергії

Це питання вам належить вирішити самостійно. Підключений до розетки блок живлення дійсно споживає енергію, хоч і в невеликих обсягах. Наприклад, зарядний пристрій для смартфона сам по собі витрачає близько 5 Вт на добу, що на рік підсумовується до 2-3 кВт.

Втім, малоймовірно, що рахунки за електроенергію помітно зростуть через кілька підключених у різних місцях квартири зарядних пристроїв. Тим не менш, вони все ж таки споживатимуть електроенергію.

Чи можна залишати зарядку в розетці в грозу

Гроза - серйозний чинник ризику для всіх домашніх електроприладів, зокрема й для зарядок. Краще їх на час негоди з розетки витягнути.

Чи можна залишати зарядку в розетці, яка нагрівається навіть без навантаження

Якщо ваш зарядний пристрій підключено до смартфона або планшета і нагрівається під час заряджання, це не повинно викликати здивування. Однак, якщо навіть після вимкнення пристрою блок живлення залишається гарячим, рекомендується витягти його з розетки. Можливо, зарядний пристрій несправний або існують проблеми з електричною мережею.

Такі ситуації можуть виникнути у квартирах, де недостатньо приділяли уваги створенню безпечної електричної мережі, або у сільській місцевості. Щоб уникнути непередбачуваних наслідків, рекомендується замінити зарядний пристрій, що постійно нагрівається, новим.