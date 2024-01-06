Почему ваш телефон может сильно нагреваться: основные причины и что с этим делать

Все телефоны могут время от времени нагреваться. Это не зависит от операционной системы и может касаться устройства любого производителя. Всегда нужно знать причину, почему телефоны перегреваются и как с этим бороться.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт антивирусных программ Avast .

Вы слишком интенсивно используете смартфон

Трёхмерные игры, видеосъёмка и тяжёлые приложения создают повышенную нагрузку на видеоускоритель и процессор. В итоге устройство не только греется, но и быстро разряжается. К такому же эффекту приводит активная работа программ дополненной реальности, навигационных и сетевых технологий вроде GPS, Wi‑Fi, Bluetooth или 3G (особенно когда нет хорошего покрытия).

Что делать

Старайтесь не перегружать аппарат. Чтобы смартфон остывал, делайте перерывы во время долгих игровых сессий, загрузки объёмных файлов из Сети или при работе с камерой и тяжёлыми приложениями. Отключайте навигационные и сетевые модули, когда они вам не нужны.

На гаджете есть недоработанные программы

Возможно, какие‑то из установленных приложений содержат ошибки или плохо оптимизированный код, а потому нерационально используют ресурсы системы. Из‑за таких программ процессор может без веских причин работать на повышенной мощности. Закономерный результат: выделяется больше тепла, и быстрее садится батарея.

Что делать

Очистите устройство от всего лишнего. Если температура повышается при работе с приложением, которое не является игрой, видеосервисом или другой ресурсоемкой программой, попробуйте удалить его или заменить аналогом. Кроме того, не препятствуйте обновлению отдельных приложений, так как свежие версии могут исправлять ошибки.

На аппарат действуют внешние факторы

Если гаджет находится под прямыми солнечными лучами, в кармане, под одеялом или в плотном чехле, это также может привести к повышению температуры.

По отдельности эти факторы редко становятся причиной перегрева. Но если действуют одновременно несколько из них и вы при этом активно используете аппарат, то риск обжечься заметно повышается.

Что делать

Старайтесь не держать смартфон под солнцем в жаркую погоду. Настройте автоблокировку экрана, чтобы камера или другие приложения не запускались случайно в кармане. Не кладите устройство в карман, если оно скачивает большие файлы в фоновом режиме. Снимайте чехол, когда играете в игры, если он мешает охлаждению.

Вы неправильно заряжаете смартфон

Использование повреждённого или неоригинального адаптера питания чревато проблемами, в том числе перегревом. Если же у вас исправный официальный аксессуар, то процесс зарядки не должен сильно влиять на температуру смартфона.

Исключение составляют случаи, когда на подсоединенном к электросети аппарате играют, смотрят видео или загружают файлы из интернета. В таких ситуациях ощутимый нагрев вам обеспечен.

Что делать

Пользуйтесь только оригинальными кабелями и адаптерами. Если ваше зарядное устройство повреждено, замените его новым. Старайтесь не качать файлы, не запускать игры и тяжёлые программы на смартфоне, подключённом к электросети.

У гаджета проблемы с системой

Повышенная температура устройства может быть результатом сбоя в работе операционной системы или интегрированных в нее программ. Кроме того, со временем в ОС накапливаются остаточные файлы и прочий программный мусор, что также может способствовать нагреву.

Что делать

Для начала просто перезапустите гаджет и убедитесь, что операционная система обновлена до последней доступной версии. Если ничего не изменится, попробуйте почистить телефон или вернуться к заводским настройкам, предварительно сохранив важные данные.

Вы впервые настраиваете телефон или восстанавливаете данные из резервной копии

Во время первичной настройки и особенно после установки обновлений ОС активно используются процессор, модули связи и накопитель. Программы выполняют индексирование и анализируют имеющуюся информацию, что в свою очередь приводит к повышенному выделению тепла.

Что делать

Нагрев в таких условиях абсолютно нормален. После завершения настройки и обработки данных телефон сам остынет до оптимальной температуры. Можно порекомендовать только не нагружать систему дополнительными задачами и дать ей какое‑то время на необходимые действия.

Что‑то не так с аппаратной частью

Если перечисленные выше рекомендации не обеспечили результата, возможно, проблема с аппаратной начинкой смартфона. Заводской брак или поломка вследствие физических повреждений может приводить среди прочего к нарушению нормального теплообмена.

Что делать

Заподозрив наличие неисправностей, попробуйте вернуть устройство в магазин по гарантии или отнесите его в сервисный центр.

Какой нагрев считается нормальным

Все смартфоны - как Android‑устройства, так и iPhone - можно использовать при температуре от 0 до 35 градусов Цельсия.

Из‑за работы процессора, аккумулятора и других компонентов нагрев внутри самих гаджетов иногда достигает 37-45 градусов Цельсия. При этом температура может кратковременно повышаться, и такое поведение не считается признаком неисправности.

Как понять, что устройство перегрелось

Если корпус телефона раскалился настолько, что его трудно удержать в руках, - вы имеете дело с перегревом. Особенно когда тепло не распределяется по гаджету равномерно, а чувствуется в определённых местах. Часто с повышенным нагревом можно столкнуться даже в режиме бездействия.

Обычно, когда температура выходит за пределы допустимого диапазона, устройство пытается снизить ее. При этом может упасть производительность, замедлиться или остановиться процесс зарядки, а также могут отключиться дисплей и вспышка.

При достижении критических показателей на экране, как правило, отображается предупреждение о том, что гаджет нельзя использовать, пока он не остынет.

Как быстро охладить телефон

Если устройство заряжается - отсоедините его от адаптера. Уберите телефон с прямых солнечных лучей в тень. При наличии чехла снимите его. Активируйте авиарежим и снизьте яркость, а лучше полностью отключите гаджет.

Однако класть смартфон в холодильник или морозилку очень плохая идея. Ни в коем случае не делайте так!