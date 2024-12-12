Чому Стоунхендж досі залишається загадкою. 7 теорій про його походження та призначення

Стоунхендж - одна з найвідоміших археологічних пам'яток у світі. Протягом століть дослідники намагаються розгадати, хто і для чого його побудував, але однозначної відповіді досі немає.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає сім найпоширеніших теорій, які пробують пролити світло на цю загадку.

Релігійний храм для поклоніння богам

Багато дослідників вважають, що Стоунхендж був храмом, побудованим для поклоніння богам. Камені, розташовані в ідеальному крузі, могли символізувати небесний порядок і гармонію.

Деякі археологічні знахідки свідчать, що тут проводили релігійні обряди, пов'язані з сонцем і зміною пір року. Наприклад, під час літнього сонцестояння сонце підіймається прямо над головним входом споруди. Це підтверджує, що місце мало ритуальне значення для давніх мешканців регіону.

Астрономічний календар

Інша теорія говорить, що Стоунхендж служив своєрідним астрономічним календарем. Розташування каменів могло допомагати визначати важливі астрономічні події, такі як сонцестояння та рівнодення. У стародавніх культурах знання про рух небесних тіл було критично важливим для сільського господарства.

Можливо, Стоунхендж використовувався для передбачення найкращих періодів для посіву та збору врожаю. Ця теорія знаходить підтвердження у точності розташування споруди відносно сонця і зірок.

Стоунхендж під час літнього сонцестояння (зображення: Вікіпедія)

Місце поховання еліти

Дослідження людських останків, знайдених біля Стоунхенджу, показали, що це місце могло слугувати великим поховальним комплексом. Археологи виявили кремовані кістки, які датуються періодом будівництва споруди.

Ймовірно, тут ховали людей високого соціального статусу або представників духовної еліти. Камені могли символізувати вічність і зв’язок з потойбічним світом. Це робить Стоунхендж священним місцем пам'яті і пошани.

Центр зцілення і лікування

Деякі вчені припускають, що Стоунхендж міг бути місцем зцілення. Це підтверджують знахідки людських останків із слідами тяжких хвороб і травм.

Люди могли приходити сюди, щоб отримати допомогу від священних каменів, які, на їхню думку, мали магічні цілющі властивості. Особливий склад каменів, зокрема блакитного пісковика, вважався енергетично потужним.

Реконструйована схема Стоунхенджу (фото: Вікіпедія)

Місце проведення свят і зборів

Існує теорія, що Стоунхендж був місцем для великих свят і соціальних зборів. Археологи виявили залишки банкетів і великої кількості кісток тварин, які свідчать про проведення урочистостей.

Це могло бути місцем, де різні громади збиралися для святкування важливих подій, зміцнення союзів або проведення весіль. Стоунхендж міг виконувати функцію своєрідного центру культури і єдності. Такі зібрання також сприяли обміну знаннями і досвідом між племенами.

Ритуальне місце друїдів

Згідно з легендами, Стоунхендж був пов'язаний із кельтськими друїдами, які проводили тут свої магічні обряди. Хоча археологи довели, що споруда з'явилася набагато раніше за епоху друїдів, це місце, ймовірно, зберігало свою ритуальну значущість.

Магічна атмосфера Стоунхенджу надихала покоління, які жили після його будівництва. Друїди могли використовувати Стоунхендж для ритуалів, пов’язаних із природою і циклами життя.

Внутрішне коло Стоунхенджу (фото: Вікіпедія)

Технологічний експеримент древніх цивілізацій

Остання, але не менш захоплююча теорія припускає, що Стоунхендж був своєрідним технічним експериментом. Побудова споруди з величезних каменів, привезених за десятки кілометрів, демонструє неймовірну інженерну майстерність давніх людей.

Деякі вчені вважають, що спорудження Стоунхенджу було тестом для перевірки можливостей стародавньої техніки і праці. Це могло бути способом об'єднати громаду через спільну працю і досягнення грандіозної мети.