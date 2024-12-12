Почему Стоунхендж все еще остается загадкой. 7 теорий о его происхождении и назначении

Стоунхендж - один из самых известных археологических памятников в мире. На протяжении веков исследователи пытаются разгадать, кто и зачем его построил, но однозначного ответа до сих пор нет.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает семь самых распространенных теорий, пытающихся пролить свет на эту загадку.

Религиозный храм для поклонения богам

Многие исследователи полагают, что Стоунхендж был храмом, построенным для поклонения богам. Камни, расположенные в идеальном круге, могли символизировать небесный порядок и гармонию.

Некоторые археологические находки свидетельствуют, что здесь проводились религиозные обряды, связанные с солнцем и сменой времен года. К примеру, во время летнего солнцестояния солнце поднимается прямо над главным входом сооружения. Это подтверждает, что место имело ритуальное значение для давних жителей региона.

Астрономический календарь

Другая теория гласит, что Стоунхендж служил своеобразным астрономическим календарем. Размещение камней могло помогать определять важные астрономические события, такие как солнцестояние и равноденствие. В древних культурах знание о движении небесных тел было критически важным для сельского хозяйства.

Возможно, Стоунхендж использовался для предсказания лучших периодов посева и сбора урожая. Эта теория находит подтверждение в точности расположения постройки относительно солнца и звезд.

Стоунхендж во время летнего солнцестояния (изображение: Википедия)

Место захоронения элиты

Исследования человеческих останков, найденных у Стоунхенджа, показали, что это место могло служить большим погребальным комплексом. Археологи обнаружили кремированные кости, датируемые периодом постройки сооружения.

Вероятно, здесь хоронили людей высокого социального статуса или представителей духовной элиты. Камни могли символизировать вечность и связь с потусторонним миром. Это делает Стоунхендж священным местом памяти и уважения.

Центр исцеления и лечения

Некоторые ученые предполагают, что Стоунхендж мог быть местом исцеления. Это подтверждают находки человеческих останков со следами тяжелых заболеваний и травм.

Люди могли приходить сюда, чтобы получить помощь от священных камней, которые, по их мнению, обладали магическими целительными свойствами. Особый состав камней, в том числе голубого песчаника, считался энергетически мощным.

Реконструированная схема Стоунхенджа (фото: Википедия)

Место проведения праздников и собраний

Существует теория, что Стоунхендж был местом для больших праздников и социальных собраний. Археологи обнаружили остатки банкетов и большого количества костей животных, свидетельствующих о проведении торжеств.

Это могло быть местом, где разные общины собирались для празднования важных событий, укрепления союзов или проведения свадеб. Стоунхендж мог делать функцию своеобразного центра культуры и единства. Такие собрания способствовали обмену знаниями и опытом между племенами.

Ритуальное место друидов

Согласно легендам, Стоунхендж был связан с кельтскими друидами, проводившими здесь свои волшебные обряды. Хотя археологи доказали, что сооружение появилось гораздо раньше эпохи друидов, это место, вероятно, сохраняло свою ритуальную значимость.

Магическая атмосфера Стоунхенджу вдохновляла поколения, жившие после его строительства. Друиды могли использовать Стоунхендж для ритуалов, связанных с природой и циклами жизни.

Внутренний круг Стоунхенджа (фото: Википедия)

Технологический эксперимент древних цивилизаций

Последняя, но не менее увлекательная теория предполагает, что Стоунхендж был своеобразным техническим экспериментом. Постройка сооружения из огромных камней, привезенных в десятки километров, демонстрирует невероятное инженерное мастерство древних людей.

Некоторые ученые считают, что строительство Стоунхенджу было тестом для проверки возможностей древней техники и труда. Это могло быть способом объединить общину через совместный труд и достижение грандиозной цели.