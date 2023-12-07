Чому стерильність б’юті майстрів настільки важлива. На що клієнтам звертати увагу

Чистота і стерильність у сфері послуг краси має стояти на першому місці, оскільки інструменти, зазвичай, не є одноразовими і потребують не лише дезинфекції, а ще й належного стерильного догляду.

Про те, на які деталі варто звертати увагу клієнтам у салонах краси та на процедурах у частних майстрів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чому стерильність так важлива у сфері б’юті-послуг

Стерильність - це доволі болюча, але дуже важлива тема, проте їй приділяють недостатньо уваги або взагалі обходять стороною.

А стерильність - це ключ до успіху, оскільки люди цінують повагу до себе. До того ж це показує рівень майстрів або салону, що приваблює клієнтів та дозволяє їм бути спокійними за своє здоров’я.

Чому стерильність так важлива для б'юті-індустрії (фото: Freepik)

Основні правила стерильності, які підходять для будь-якого майстра бʼюті-індустрії

Чисте робоче місце

Зона, де проходить процедура повинна бути чистою та стерильною. І це стосується не лише самого місця де сидить клієнт, а й приміщення в цілому. Чистий стіл, інструменти, прилади якими користуються під час процедури, скляночки та баночки, поверхні, лампи та навіть підлога і стільці.

Робочий одяг

У кожного спеціаліста б'юті-індустрії є свій протокол, якого вони дотримуються під час процедур. Але є одне універсальне правило робочого одягу, особливо це стосується тих, хто працює напряму зі шкірою клієнта, наприклад, косметологи, подологи, масажисти, майстри епіляції та лазеру. Ці спеціалісти працюють з різними косметичними продуктами та хімічними речовинами.

Робочий одяг служить бар’єром, захищають майстра від забруднень, можливих алергічних реакцій, та захищає від випадкового контакту з хімічними речовинами.

Стерильність рук

Під час процедури майстри знаходяться у більшому ризику, ніж клієнт. Бо першочергово вірусні та інфекційні захворювання передаються в першу чергу майстру, потім іншому клієнту через тактильний контакт через руки.Тому, задля уникнення проблеми майстри проводять процедури у рукавичках.

Іноді, це не зовсім приємно та клієнт може попросити зняти їх, але це не спрощує правило чистих рук. Перш ніж майстер бере ваші руки, чи торкається тіла, обличчя або взагалі вас - його руки мають бути чистими, вимитими та стерильними.

Стерильність інструментів

У б’юті-індустрії, де використовуються інструменти для процедур, чистота їх грає критичну роль у запобіганні інфекцій.Забруднення може призвести до серйозних ускладнень, тому дотримання високих стандартів стерильності - невід’ємна частина професійної діяльності.

Охайний вигляд майстра

По-перше, клієнту точно буде приємніше отримати процедуру від майстра в охайному вигляді. По-друге, вигляд майстра б'юті-індустрії - це обличчя його роботи, результат та розуміння сфери у якій майстер надає послуги.

Бо, напевно, було б дивно прийти до колориста на фарбування волосся, у якого волосся має поганий вигляд, колір або взагалі брудне волосся. І це зовсім не про зачіски, а про саме відношення.

Памʼятайте що важливість охайності та стерильності інструментів та умов, у яких ви знаходитесь під час б'юті-процедури впливає не лише на якість результату, а й на ваше здоровʼя.

Поважайте себе, своє здоровʼя і нехай вам зустрічаються тільки відповідальні майстри зі стерильними інструментами та відповідними умовами для б'юті-процедур.