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Чому стерильність б’юті майстрів настільки важлива. На що клієнтам звертати увагу

Четвер 07 грудня 2023 15:43
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Чому стерильність б’юті майстрів настільки важлива. На що клієнтам звертати увагу Чому стерильність так важлива для б'юті-індустрії (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Чистота і стерильність у сфері послуг краси має стояти на першому місці, оскільки інструменти, зазвичай, не є одноразовими і потребують не лише дезинфекції, а ще й належного стерильного догляду.

Про те, на які деталі варто звертати увагу клієнтам у салонах краси та на процедурах у частних майстрів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чому стерильність так важлива у сфері б’юті-послуг

Стерильність - це доволі болюча, але дуже важлива тема, проте їй приділяють недостатньо уваги або взагалі обходять стороною.

А стерильність - це ключ до успіху, оскільки люди цінують повагу до себе. До того ж це показує рівень майстрів або салону, що приваблює клієнтів та дозволяє їм бути спокійними за своє здоров’я.

Чому стерильність б’юті майстрів настільки важлива. На що клієнтам звертати увагу

Чому стерильність так важлива для б'юті-індустрії (фото: Freepik)

Основні правила стерильності, які підходять для будь-якого майстра бʼюті-індустрії

Чисте робоче місце

Зона, де проходить процедура повинна бути чистою та стерильною. І це стосується не лише самого місця де сидить клієнт, а й приміщення в цілому. Чистий стіл, інструменти, прилади якими користуються під час процедури, скляночки та баночки, поверхні, лампи та навіть підлога і стільці.

Робочий одяг

У кожного спеціаліста б'юті-індустрії є свій протокол, якого вони дотримуються під час процедур. Але є одне універсальне правило робочого одягу, особливо це стосується тих, хто працює напряму зі шкірою клієнта, наприклад, косметологи, подологи, масажисти, майстри епіляції та лазеру. Ці спеціалісти працюють з різними косметичними продуктами та хімічними речовинами.

Робочий одяг служить бар’єром, захищають майстра від забруднень, можливих алергічних реакцій, та захищає від випадкового контакту з хімічними речовинами.

Стерильність рук

Під час процедури майстри знаходяться у більшому ризику, ніж клієнт. Бо першочергово вірусні та інфекційні захворювання передаються в першу чергу майстру, потім іншому клієнту через тактильний контакт через руки.Тому, задля уникнення проблеми майстри проводять процедури у рукавичках.

Іноді, це не зовсім приємно та клієнт може попросити зняти їх, але це не спрощує правило чистих рук. Перш ніж майстер бере ваші руки, чи торкається тіла, обличчя або взагалі вас - його руки мають бути чистими, вимитими та стерильними.

Стерильність інструментів

У б’юті-індустрії, де використовуються інструменти для процедур, чистота їх грає критичну роль у запобіганні інфекцій.Забруднення може призвести до серйозних ускладнень, тому дотримання високих стандартів стерильності - невід’ємна частина професійної діяльності.

Охайний вигляд майстра

По-перше, клієнту точно буде приємніше отримати процедуру від майстра в охайному вигляді. По-друге, вигляд майстра б'юті-індустрії - це обличчя його роботи, результат та розуміння сфери у якій майстер надає послуги.

Бо, напевно, було б дивно прийти до колориста на фарбування волосся, у якого волосся має поганий вигляд, колір або взагалі брудне волосся. І це зовсім не про зачіски, а про саме відношення.

Памʼятайте що важливість охайності та стерильності інструментів та умов, у яких ви знаходитесь під час б'юті-процедури впливає не лише на якість результату, а й на ваше здоровʼя.

Поважайте себе, своє здоровʼя і нехай вам зустрічаються тільки відповідальні майстри зі стерильними інструментами та відповідними умовами для б'юті-процедур.

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