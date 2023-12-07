Почему стерильность бьюти мастеров очень важна. На что клиентам обращать внимание

Чистота и стерильность в сфере услуг красоты должна стоять на первом месте, поскольку инструменты обычно не являются одноразовыми и требуют не только дезинфекции, но и надлежащего стерильного ухода.

О том, на какие детали следует обращать внимание клиентам в салонах красоты и на процедурах у частных мастеров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram -канал стилистки Элиз Ган "Каишеньковий стиліст".

Почему стерильность так важна в сфере бьюти-услуг

Стерильность - это довольно болезненная, но очень важная тема, однако ей уделяют недостаточно внимания или вообще обходят стороной.

А стерильность - это ключ к успеху, поскольку люди ценят уважение к себе. К тому же это показывает уровень мастеров или салона, привлекает клиентов и позволяет им быть спокойными за свое здоровье.

Почему стерильность так важна для бьюти-индустрии (фото: Freepik)

Основные правила стерильности, которые подходят для любого мастера бьюти-индустрии

Чистое рабочее место

Зона, где проходит процедура, должна быть чистой и стерильной. И это касается не только самого места, где сидит клиент, но и помещения в целом. Чистый стол, инструменты, приборы, которыми пользуются во время процедуры, стаканчики и баночки, поверхности, лампы и даже пол и стулья.

Рабочая одежда

У каждого специалиста бьюти-индустрии есть свой протокол, которого они придерживаются во время процедур. Но есть одно универсальное правило рабочей одежды, особенно это касается тех, кто работает напрямую с кожей клиента, например косметологи, подологи, массажисты, мастера эпиляции и лазера. Эти специалисты работают с разными косметическими продуктами и химическими веществами.

Рабочая одежда служит барьером, защищающим мастера от загрязнений, возможных аллергических реакций и защищает от случайного контакта с химическими веществами.

Стерильность рук

Во время процедуры мастера находятся в большем риске, чем клиент. Ибо первоочередно вирусные и инфекционные заболевания передаются в первую очередь мастеру, затем другому клиенту через тактильный контакт через руки. Поэтому во избежание проблемы мастера проводят процедуры в перчатках.

Иногда это не совсем приятно и клиент может попросить снять их, но это не упрощает правило чистых рук. Прежде чем мастер берет ваши руки, касается тела, лица или вообще вас - его руки должны быть чистыми, вымытыми и стерильными.

Стерильность инструментов

В бьюти-индустрии, где используются инструменты для процедур, чистота их играет критическую роль в предотвращении инфекций. Загрязнение может привести к серьезным осложнениям, поэтому соблюдение высоких стандартов стерильности - неотъемлемая часть профессиональной деятельности.

Аккуратный вид мастера

Во-первых, клиенту точно будет приятнее получить процедуру от мастера в опрятном виде. Во-вторых, вид мастера бьюти-индустрии - это лицо его работы, результат и понимание сферы, в которой мастер оказывает услуги.

Ибо, наверное, было бы странно прийти к колористу на покраску волос, у которого волосы имеют плохой вид, цвет или вообще грязные волосы. И это совсем не о прически, а о самом отношении.

Помните, что важность аккуратности и стерильности инструментов и условий, в которых вы находитесь во время бьюти-процедуры, влияет не только на качество результата, но и на ваше здоровье.

Уважайте себя, свое здоровье и пусть вам встречаются только ответственные мастера со стерильными инструментами и условиями для бьюти-процедур.