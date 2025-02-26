Чому Софія Ротару мовчить про війну? Відомий режисер пояснив її позицію

Відомий український режисер і постановник театральних, кіно- та телевізійних проєктів Семен Горов висловився щодо позиції співачки Софії Ротару під час війни.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю кліпмейкера YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".
Відомо, що артистка рідко висловлюється про війну в Україні та уникає публічності, через що часто зазнає критики.
Режисер висловив своє здивування з приводу такого негативного ставлення до Ротару.
Горов зазначив, що перш за все слід враховувати поважний вік співачки, а також те, що вона значно сприяла розвитку української музики в минулому.
Семен наголосив, що Софія Ротару народилася ще за часів Радянського Союзу. Тому, на його думку, закиди з боку молодого покоління, яке зростало вже в незалежній Україні, виглядають недоречно.
"Більш молодим людям уже легше оцінювати. Вони народилися вже в Україні. Софія Михайлівна народилася в зовсім іншій державі, в зовсім іншому середовищі. Вона радянська людина. Вона народна артистка України, народна артистка Молдови, народна артистка Росії. І вимагати від неї, щоб вона там щось...", - поділився думкою режисер.
"По-перше, вона дуже уже літня людина, ну що там можна від неї вимагати? Вона багато зробила для української музики, і я думаю, що за це треба бути їй вдячними. Всі люди різні. І є люди, які зривають все з себе і лізуть на барикади, а є ті, хто так не може", - додав Семен.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару майже не з’являється в інформаційному просторі. Вона припинила концертну діяльність і уникає публічних заходів.
Співачка не висловлюється щодо російського вторгнення, проте час від часу ділиться в соцмережах світлинами зруйнованих окупантами українських міст і сіл.
Подейкують, що нині Софія Михайлівна мешкає за кордоном, зокрема в Італії, де придбала розкішну віллу.
Водночас восени вона відвідала Київ, щоб вшанувати пам’ять свого чоловіка.
До слова, раніше Анатоліч раптово висловився про Лободу, яка не відмовилася від російської.
Також ми писали, що український комік-емігрант Антон Лірник став ворогом Росії.