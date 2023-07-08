Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего
Вой - это один из основных способов общаться для собак. Способность собаки к вытью прямо зависит от породы, к которой животное принадлежит. Поэтому, прежде чем завести щенка, стоит ознакомиться с будущими привычками любимца.
Об этом пишет Earth.
Почему собаки воют
Собакам такая способность досталась от их предков-волков. Выть они могут по разным причинам, и большинство из них - невинные:
- животному грустно, оно хочет играть и ему мало физической активности
- собака хочет в туалет и воет, что пора ее выгуливать
- животное хочет есть и просит, чтобы его покормили
- нестерилизованные собаки могут выть из-за всплеска гормонов, чувствуя близкое присутствие животного противоположного пола
- болезнь, травма, сопровождающаяся болевым синдромом
- собака может услышать вой сирены, тревоги или сигнализацию автомобиля где-то далеко
По словам ученых, генетически склонны к завиванию собаки старше 5 лет. Ученые объяснили это влиянием опыта или какого-нибудь возрастного личностного эффекта. В частности, такие звуки могут вызываться стрессом и страхом. Но эти догадки требуют дальнейшего изучения.
Какие породы наиболее склонны к вытью
По словам венгерских ученых, более склонны к вытью породы, имеющие большее генетическое родство с волками.
Хаски
Естественно выведена порода, очень напоминающая волка. Хаски социализировались, но не потеряли собственного независимого характера. Они и дальше продолжают много выть.
Хаски (freepik)
Маламуты
Эта порода внешним видом напоминает хаски. Поэтому они тоже любят выражать собственные эмоции с помощью вытья.
Маламут (wikipedia)
Эскимосский шпиц
Это довольно умное и красивое животное, которое родственное с хаски и маламутамы. Поэтому тоже склонное к вытью.
Эскимосский шпиц (wikipedia)
Шотландская овчарка
Активная собака, которая любит сильно выть. Обычно их берут для проживания в загородном доме, ведь в квартире хозяева обязательно испытают неудобства.
Шотландская овчарка (wikipedia)
Бладхаунд
Это одна из самых габаритных собак, отличающаяся характерной внешностью. Вой таких собак в разы громче других.
Бладхаунд (facebook)
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