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Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего

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Суббота 08 июля 2023 18:10
Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего Какие породы собак воют (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вой - это один из основных способов общаться для собак. Способность собаки к вытью прямо зависит от породы, к которой животное принадлежит. Поэтому, прежде чем завести щенка, стоит ознакомиться с будущими привычками любимца.

Об этом пишет Earth.

Почему собаки воют

Собакам такая способность досталась от их предков-волков. Выть они могут по разным причинам, и большинство из них - невинные:

  • животному грустно, оно хочет играть и ему мало физической активности
  • собака хочет в туалет и воет, что пора ее выгуливать
  • животное хочет есть и просит, чтобы его покормили
  • нестерилизованные собаки могут выть из-за всплеска гормонов, чувствуя близкое присутствие животного противоположного пола
  • болезнь, травма, сопровождающаяся болевым синдромом
  • собака может услышать вой сирены, тревоги или сигнализацию автомобиля где-то далеко

По словам ученых, генетически склонны к завиванию собаки старше 5 лет. Ученые объяснили это влиянием опыта или какого-нибудь возрастного личностного эффекта. В частности, такие звуки могут вызываться стрессом и страхом. Но эти догадки требуют дальнейшего изучения.

Какие породы наиболее склонны к вытью

По словам венгерских ученых, более склонны к вытью породы, имеющие большее генетическое родство с волками.

Хаски

Естественно выведена порода, очень напоминающая волка. Хаски социализировались, но не потеряли собственного независимого характера. Они и дальше продолжают много выть.

Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всегоХаски (freepik)

Маламуты

Эта порода внешним видом напоминает хаски. Поэтому они тоже любят выражать собственные эмоции с помощью вытья.

Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего
Маламут (wikipedia)

Эскимосский шпиц

Это довольно умное и красивое животное, которое родственное с хаски и маламутамы. Поэтому тоже склонное к вытью.

Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего
Эскимосский шпиц (wikipedia)

Шотландская овчарка

Активная собака, которая любит сильно выть. Обычно их берут для проживания в загородном доме, ведь в квартире хозяева обязательно испытают неудобства.

Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего

Шотландская овчарка (wikipedia)

Бладхаунд

Это одна из самых габаритных собак, отличающаяся характерной внешностью. Вой таких собак в разы громче других.

Почему собаки воют и какие породы делают это чаще всего
Бладхаунд (facebook)

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