Так вот почему собаки облизывают своих хозяев
Всем известно навязчивое желание собак облизывать своих хозяев: руки, ноги, лицо... Хотя бы часть тела лизнуть языком. Но почему питомцы – от щенков до взрослых псов стремятся такое сделать?
Об этом пишет SantePlus.
Собаки так показывают любовь и не только
Оказывается, вылизывание хозяина – это способ для собаки показать свою любовь. Это способ установления физического контакта и общения.
Ваш пес может облизывать лицо членов семьи, когда они играют с ним, или облизывать им ноги или руки, когда он расслаблен рядом с ними.
Иногда для собаки облизывание частей тела тех, кого она любит, является способом успокоиться во время стресса. Или это может быть его способом заботиться о заботящихся о нем.
Собака использует свой язык, чтобы исследовать и общаться. Поэтому для питомца нормально облизывать людей, являющихся его ориентирами.
Можно подытожить, что собаки облизывают своих хозяев из-за проявлений радости, проявления привязанности, или же из-за стресса.
Как расшифровать сигналы животного?
Собака лижет ноги хозяину – это значит, что ей нужно ваше внимание, особенно объятия.
Собака лижет лицо хозяина – этим жестом ваш питомец демонстрирует любовь и преданность.
Собака тыкает вам свой нос – так она хочет продемонстрировать свою любовь.
Собака виляет хвостом – такое поведение означает, что ваш питомец счастлив и готов к игре.
Облизывание может вам нравиться или нет, но когда ваша собака облизывает вас, это обычно хороший знак, поскольку она делится с вами своей радостью и абсолютной преданностью.
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