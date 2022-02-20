О чем предупреждают коты у входной двери: самые важные приметы о домашних любимцах

Кошки чувствуют приближение любой беды и болезней. А еще они способны увидеть нечистую силу или демонов, которых люди увидеть не могут.

Коты в любом доме - не просто домашние питомцы. Они могут быть оберегами, воплощением ангелов-хранителей и умеют предупреждать об опасности.

О чем предупреждают коты и как, почему они сидят возле входных дверей - читайте ниже.

Почему коты сидят или лежат возле дверей

Вы удивитесь, но есть вполне научное объяснение такому поведению животных. Они располагаются возле дверей, когда им становится жарко. А возле любых дверей есть небольшой сквозняк.

Однако, если ваш кот сел напротив двери, а потом сразу же бросился бежать - ждите гостей. Это примета очень точная и проверенная.

Еще коты предупреждают о появлении гостей в доме, когда усаживаются на подоконник и начинают старательно умываться. Их кошачьи процедуры отличаются от стандартных, поэтому необычное поведение вы сразу заметите.

Если кот намывает левую сторону морды - гости будут не очень приятные и с негативной энергетикой. Если правую сторону - гости будут добрые и позитивные.

У котов намного лучше слух, чем у людей и других животных. Они слышат те звуки и вибрации, где источник шума находится очень далеко. Именно поэтому они раньше всех начинают предупреждать о землетрясениях и стихийных бедствиях.

Если кошка легла на пороге и не пускает хозяина на улицу - то стоит прислушаться и никуда не выходить. Пушистик чувствует какую-то опасность, которая находится снаружи. Стоит котам доверять в таких ситуациях.

Другие приметы с котами

Если у вашего порога неожиданно появился чужой кот или котенок - заберите его в дом. Он может убрать из жилья всю негативную энергетику и порчу.

Считается, что коты не приходят к чьей-то двери просто так. Чаще всего они выбирают дом целенаправленно.

Если котенок пришел к двери одинокого человека, то это сулит важные жизненные перемены. Вероятней всего, в доме придет счастье, если они заберут питомца к себе. И это четкий знак, что в ближайшем времени стоит ждать встречи с половинкой.

Если приютить бездомного кота, который оказался на вашем пороге, то скоро закончится черная полоса у хозяев и проблемы найдут свое решение. А коты служат посланниками, чтобы помочь хозяевам наладить их жизнь.

Если бездомный кот нагадил у вашего порога - не спешите ругать животное. Как утверждают приметы, такое поведение кота говорит о позитивных переменах в жизни хозяина жилья. Можно быть уверенными в том, что улучшения придут в финансовую сферу.

Если вам предстоит важное дело, то на удачу нужно почесать коту животик и дать ему что-то вкусное.

Если чувствуете, что начинаете заболевать - подержите на руках кота. Погладьте его, почешите за ушком или живот - сразу почувствуете себя лучше.

Если кот сам пришел и улегся на больное место - не прогоняйте его, дайте ему вас полечить.

Если кот по непонятной причине невзлюбил нового знакомого - присмотритесь к человеку получше, коты редко ошибаются.

Если кот мурлыкает кому-то новому - можете быть уверенны, это хороший человек.

Черная кошка перебежала дорогу - это к финансовой удаче.

Если ваш кот пытается забраться в чемодан перед путешествием - поездка будет удачной.

Если кот чихнул - поздоровайтесь с ним. Это сулит вам хорошее здоровье и удачу.

Когда коты сулят неприятности



Если кот или котенок выбрал порог именно вашей квартиры, чтобы отправиться в мир иной - это очень плохо.

Если кот еще дышит, но очень болен - постарайтесь сделать все возможное, чтобы ему помочь. Даже если не можете помочь - дайте ему умереть не в одиночестве, а в тепле и рядом с людьми. А потом выкопайте ямку и похороните кота.

Если вам на порог подбросили мертвое животное, то это скорее всего попытка навести порчу. Такого кота нужно унести как можно дальше от вашего жилья и похоронить. А потом вызвать священника и освятить дом от всего плохого.