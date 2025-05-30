Чому собака ігнорує ваші команди: 7 причин і простих способів повернути слухняність
Собака наче знає команди, але поводиться так, ніби ігнорує господаря? Причин може бути кілька, і не завжди це впертість тварини. Часто проблема полягає в комунікації, стресі або непослідовній поведінці власника.
Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповів кінолог Сергій Кузякін.
Чому собака не виконує команди
- Немає контакту з власником
Навіть якщо пес знає базові команди, він може ігнорувати їх через відсутність довіри або емоційного зв'язку з господарем. Виправити це допоможуть ігри, спільні прогулянки та щира похвала.
- "Тепличні" умови тренування
Якщо пес слухається лише вдома або на майданчику, але ігнорує команди на вулиці, варто поступово ускладнювати умови: тренуватися на шумних вулицях, серед інших тварин чи людей.
- Низька мотивація
Якщо команда не приносить користі або емоційного зворотного зв'язку, пес втрачає інтерес. Спробуйте змінити винагороду: запропонуйте улюблену іграшку, смачні ласощі або увагу.
- Команди втратили значення
Часто повторювана команда без контролю виконання перетворюється на "фон". Вихід - говорити менше, діяти чітко й послідовно. Одна команда - один шанс - чіткий наслідок.
- Господар непослідовний
Якщо собаці то дозволяють стрибати на диван, то забороняють, вона плутається в правилах. Усі члени родини повинні дотримуватись однакових норм поведінки.
- Стрес чи перезбудження
Нове місце, гучні звуки, інші тварини - усе це може "вимикати" здатність тварини до концентрації. Тренування в складних умовах треба вводити поступово, використовуючи техніки зниження збудження.
- Команда не автоматизована
Собака може знати, що означає "сидіти", але не розуміти, що ця команда діє і в парку, і вдома. Потрібно закріплювати команди в різних умовах і контекстах.
Як повернути слухняність
- Аналіз ситуації. Уточніть, коли саме собака вас ігнорує: в яких умовах, із ким, у якому настрої.
- Поверніться до простого. Повторіть базові команди у знайомому місці до 90-100% успіху.
- Поступово ускладнюйте. Вводьте нові подразники, більшу дистанцію, тренуйте без повідка.
- Підвищуйте цінність себе. Давайте доступ до прогулянки, їжі чи гри лише після виконання команди.
- Розвивайте самоконтроль. Команди "залиш", "віддай", "чекати" - ключ до стабільної поведінки.
- Будьте авторитетом. Не через покарання, а через послідовність, мову тіла та впевненість.
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