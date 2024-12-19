Чому сніг здається блакитним, а не білосніжним: наукове пояснення

Сніг інколи нам здається не білосніжним, а блакитним і це неймовірно вражає. Але блакитний відтінок снігу - це не магія, а результат фізичних процесів, які відбуваються зі світлом у льоду. Чому він набуває такого кольору?

Як пояснюють вчені ілюзію того, що сніг здається блакитним, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Хто з нас не захоплювався засніженими пейзажами, коли сніг здається не просто білим, а має ніжний блакитний відтінок?

Хоча найчастіше ми бачимо сніг як білосніжний, іноді в ньому можна помітити цікаві кольорові ефекти. Це явище має наукове пояснення, яке пов'язане зі світлом та структурою снігу.

Природа білого кольору снігу

Сніг складається з безлічі дрібних кристалів льоду. Коли світло потрапляє на сніг, воно багаторазово розсіюється між цими кристалами. Оскільки всі кольори спектра світла відбиваються рівномірно, людське око сприймає сніг як білий.

Чому сніг може здаватися блакитним

Однак у деяких випадках сніг набуває блакитного відтінку. Це пояснюється тим, що сніг і лід мають здатність частково поглинати світло.

Червоне світло, яке має довшу довжину хвилі, поглинається глибше, тоді як коротші сині хвилі відбиваються назад до спостерігача.

Чим товщий шар снігу, тим більше червоного світла поглинається, що створює ефект блакитного забарвлення.

"Іноді сніг виглядає блакитним з тієї ж причини, з якої у нас блакитна вода. Зрештою, сніг - це просто замерзла вода. Коли сонячне світло надходить і починає проникати крізь поверхню снігового покриву, ми сильно поглинаємо червоні та жовті кольори світлового спектру, а синє світло є єдиним світлом, яке не поглинається більшою мірою", - пояснює доктор Ендрю Шварц зі Сніжної лабораторії Каліфорнійського університету в Берклі.

Він додав, що якщо сніг глибокий і є можливість зазирнути під нього, то можна побачити темніший та більш насичений голубий колір.

Де можна побачити блакитний сніг?

Найяскравіше це явище проявляється на льодовиках чи великих снігових насипах, де шар снігу достатньо товстий.

В умовах яскравого сонячного світла блакитний колір стає ще помітнішим. Саме тому на льодовиках Гренландії чи Антарктиди можна побачити цілі блакитні снігові тунелі.

Цікаві паралелі

Подібний ефект можна спостерігати у чистій воді: чим більша її товщина, тим більше вона здається синьою. Це явище також пояснюється фізикою світлових хвиль.

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