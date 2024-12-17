Найсолоніша водойма на Землі, в якій вода не замерзає навіть при -50 градусах

Серед суворих умов антарктичних сухих долин Мак-Мердо ховається справжнє природне диво. Озеро Дон-Жуан дивує унікальною солоністю, яка дозволяє воді не замерзати навіть при екстремально низьких температурах.

Що відомо про цю водойму, які властивості має вода та що про нього думають вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Озеро Дон-Жуан, розташоване в сухих долинах Мак-Мердо, є найсолонішою природною водоймою на Землі.

Це озеро невелике і здалеку його можна прийняти за велику лужу, бо знаходиться воно на площі всього 0,03 квадратних метри. Озеро вже декілька десятиліть захоплює вчених всього світу, бо має унікальні властивості.

Але це озеро унікальне та єдине таке на Землі, бо вода у ньому має концентрацію солі понад 40%. Це робить її у 12 разів солонішою за звичайну морську воду і майже вдвічі солонішою, ніж Мертве море.

Завдяки такій унікальній властивості вода в Дон-Жуані не замерзає навіть при температурі -50 градусах.

Дослідники з університету Брауна з'ясували, що основна причина солоності озера - не ґрунтові води, як вважалося раніше, а волога, яку поглинають солі з повітря. Вода, насичена солями, просочується в ґрунт і збирається у вигляді невеликої води.

Сухі долини Мак-Мердо, де розташоване озеро, вважаються одним із найсуворіших місць на планеті. Тут практично немає опадів, а середовище настільки жорстке, що нагадує умови на Марсі.

Через це Дон-Жуан став ключовим об'єктом для досліджень астробіологів. Його фізичні характеристики дозволяють вченим моделювати можливе представлення водяних мас на інших планетах, зокрема на Червоній планеті.

До речі, одна з таємниць цього озера - це його походження. А друга - як у такій солоній воді можуть виживати мікроскопічні форми життя.

Цікаві факти про озеро: