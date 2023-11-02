У чому секрет успіху Даші Квіткової: простота відповідей вас здивує

Секрети популярності Даші Квіткової

Квіткова дійсно стала неймовірно популярною після своєї перемоги у шоу "Холостяк", коли відомий телеведучий Нікіта Добринін вибрав її, а крізь час взяв за дружину. Оскільки це був перший випадок, коли після шоу пара одружується, то уваги до дівчини було багато.

Проте своє ім’я у світі блогінгу Даша зробила сама і тепер на неї рівняється більшість молодих блогерів. Але у дівчини є свої секретні прийоми, завдяки яким вона стала успішною і цікавою.

Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Українська блогерка Катерина Борисенко веде власний канал у Telegram та профіль в Instagram і саме там вона часто обговорює маловідомі деталі успіху зірок та знаменитостей, робить маркетинг-розбір акаунтів і Квіткова не стала виключенням.

Перше: Даша подобається дівчатам з синдромом відмінниці. Можна увімкнути будь-яке інтерв’ю і переконатися в цьому.

У Даші чиста і добра енергія, її недоліки здаються милими, а хейтери не такі злі, як в інших. Це привабливий образ відмінниці. Але є ще дещо, що робить дівчину популярною.

Друге: Квіткова одна з перших почала показувати неідеальну картину та свій реальний стан і це чудовий хід. Такий блогер відразу виділяється серед інших "ідеальних" акаунтів і викликає більше емоцій в аудиторії.

Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Наприклад, відео, де Даша плаче та зізнається, як було складно у перші тижні народження сина.

Відео-відповідь, де вона відповідає на претензії стосовно "Холостяка".

Завдяки таким фішкам підписники довіряють Даші, а це формує сильну прив’язаність та лояльність

Тож, що можна виділити з усього переліченого й для свого блогу:

транслюємо "не ідеальне", як Квіткова

без істерик та скандалів

без переходу на особисте

без прикрас

використовуємо гумор.

Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Що може посилити успіх Даші

За словами Катерини, Квіткову може посилити регулярне пояснення контексту свого життя, щоб нагадувати людям, навіщо їм стежити за stories. Адже іноді дивишся на її контент, а там кожен день, як попередній, син, гарний будинок, реклама, машина та відповіді на запитання.

Лайф-стайл варто разбавляти, наприклад, зробити допис на тему: "чим я зараз живу" або "які у мене плани".

Даша вже багато в чому тренсеттер українського блогінгу, а якщо додасть ці ідеї, то забере на себе ще більше уваги.

Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)