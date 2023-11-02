У чому секрет успіху Даші Квіткової: простота відповідей вас здивує

Даша Квіткова - молода, успішна інфлюенсерка, яка має широку аудиторію та підтримку від прихильників. За нею стежить майже 2 мільйони підписників, які захоплюються її щирістю і простотою.
Про те, в чому полягає успіх такої популярності Квіткової, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-канал Пліткарка.
Квіткова дійсно стала неймовірно популярною після своєї перемоги у шоу "Холостяк", коли відомий телеведучий Нікіта Добринін вибрав її, а крізь час взяв за дружину. Оскільки це був перший випадок, коли після шоу пара одружується, то уваги до дівчини було багато.
Проте своє ім’я у світі блогінгу Даша зробила сама і тепер на неї рівняється більшість молодих блогерів. Але у дівчини є свої секретні прийоми, завдяки яким вона стала успішною і цікавою.
Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)
Українська блогерка Катерина Борисенко веде власний канал у Telegram та профіль в Instagram і саме там вона часто обговорює маловідомі деталі успіху зірок та знаменитостей, робить маркетинг-розбір акаунтів і Квіткова не стала виключенням.
Перше: Даша подобається дівчатам з синдромом відмінниці. Можна увімкнути будь-яке інтерв’ю і переконатися в цьому.
У Даші чиста і добра енергія, її недоліки здаються милими, а хейтери не такі злі, як в інших. Це привабливий образ відмінниці. Але є ще дещо, що робить дівчину популярною.
Друге: Квіткова одна з перших почала показувати неідеальну картину та свій реальний стан і це чудовий хід. Такий блогер відразу виділяється серед інших "ідеальних" акаунтів і викликає більше емоцій в аудиторії.
Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)
Наприклад, відео, де Даша плаче та зізнається, як було складно у перші тижні народження сина.
Відео-відповідь, де вона відповідає на претензії стосовно "Холостяка".
Завдяки таким фішкам підписники довіряють Даші, а це формує сильну прив’язаність та лояльність
Тож, що можна виділити з усього переліченого й для свого блогу:
Секрети популярності Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)
За словами Катерини, Квіткову може посилити регулярне пояснення контексту свого життя, щоб нагадувати людям, навіщо їм стежити за stories. Адже іноді дивишся на її контент, а там кожен день, як попередній, син, гарний будинок, реклама, машина та відповіді на запитання.
Лайф-стайл варто разбавляти, наприклад, зробити допис на тему: "чим я зараз живу" або "які у мене плани".
Даша вже багато в чому тренсеттер українського блогінгу, а якщо додасть ці ідеї, то забере на себе ще більше уваги.
Раніше ми розповідали про те що, Даша Квіткова натякнула на новий роман після розлучення.
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