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"Це відбувається несподівано": Добринін вперше назвав реальну причину розлучення з Квітковою

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:35
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"Це відбувається несподівано": Добринін вперше назвав реальну причину розлучення з Квітковою Микита Добринін та Даша Квіткова (фото: instagram.com.kvittkova)
Автор: Тетяна Самарук

Український ведучий Микита Добринін та блогерка Даша Квіткова розлучилися. Вперше за довгий час Добринін назвав причину розриву.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова ведучого в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Яка причина розлучення

Микита Добринін розповів, що у них з Квітковою просто не збіглися цілі в житті. Більше він не став заглиблюватися в цю тему і попросив не діставати його питаннями про розлучення.

"Іноді стосунки вмирають, на жаль, як люди. Це відбувається несподівано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - сказав Микита.

&quot;Це відбувається несподівано&quot;: Добринін вперше назвав реальну причину розлучення з КвітковоюМикита Добринін (фото: скриншот)

Попри те, що пара розлучилася, вони Микита з Дашею залишилися в хороших батьківських відносинах. До того ж ведучий вважає Квіткову найкращою мамою для їхнього сина.

"Нас пов'язує бажання далі розвиватися і бути кращими батьками для нашого сина. У нас це більше ніж виходить, я спокійний за сина, коли він поруч з нею. Я спокійний, коли він поруч зі мною. Це найголовніше, що вона найкраща мама для нашого сина", - додав Добринін.

Що відомо про шлюб

Телеведучий і блогерка познайомилися під час знімань романтичного реаліті "Холостяк-9", в якому Микита обрав Дашу серед інших учасниць. У серпні 2020 року пара одружилася, а вже через рік повідомила радісну новину про народження первістка - сина Лева.

Про розлучення Микити Добриніна і Даші Квіткової стало відомо в січні 2023 року.

&quot;Це відбувається несподівано&quot;: Добринін вперше назвав реальну причину розлучення з КвітковоюМикита Добринін та Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Раніше Квіткова розповідала про свій найбільший страх у житті.

Також зіркова пара показувала, як відзначили перший день народження сина.

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Микита Добринін Даша Квиткова