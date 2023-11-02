В чем секрет успеха Даши Квитковой: простота ответов вас удивит

Секреты популярности Даши Цветочной

Квиткова действительно стала невероятно популярной после своей победы в шоу "Холостяк", когда известный телеведущий Никита Добрынин выбрал ее, а через время взял в жены. Поскольку это был первый случай, когда после шоу пара женится, то внимания девушке было много.

Однако свое имя в мире блогинга Даша сделала сама и теперь на нее равняется большинство молодых блоггеров. Но у девушки есть свои секретные приёмы, благодаря которым она стала успешной и интересной.

Секреты популярности Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Украинская блоггерша Екатерина Борисенко ведет собственный канал в Telegram и профиль в Instagram и именно там она часто обсуждает малоизвестные детали успеха звезд и знаменитостей, делает маркетинг-разбор аккаунтов и Квиткова не стала исключением.

Первое: Даша нравится девушкам с синдромом отличницы. Можно включить любое интервью и убедиться в этом.

У Даши чистая и хорошая энергия, ее недостатки кажутся милыми, а хейтеры не так злы, как у других. Это привлекательный образ отличницы. Но есть еще кое-что, что делает девушку популярной.

Второе: Квиткова одна из первых начала показывать неидеальную картину и свое реальное состояние и это отличный ход. Такой блоггер сразу выделяется среди прочих "идеальных" аккаунтов и вызывает больше эмоций у аудитории.

Секреты популярности Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

К примеру, видео, где Даша плачет и признается, как было сложно в первые недели рождения сына.

Видео ответ, где она отвечает на претензии относительно "Холостяка".

Благодаря таким фишкам подписчики доверяют Даше, что формирует сильную привязанность и лояльность.

То, что можно выделить из всего перечисленного и для своего блога:

транслируем "не идеальное", как Квиткова

без истерик и скандалов

без перехода на личное

без приукрашиваний

используем юмор.

Секреты популярности Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Что может усилить успех Даши

По словам Екатерины, Квиткову может усилить регулярное объяснение контекста своей жизни, чтобы напоминать людям, зачем им следить за stories. Ведь иногда смотришь на ее контент, а там каждый день, как предыдущий сын, хороший дом, реклама, машина и ответы на вопросы.

Лайф-стайл следует разбавлять, например, сделать сообщение на тему: "чем я сейчас живу" или "какие у меня планы".

Даша уже во многом тренсеттер украинского блогинга, а если прибавит эти идеи, то займет еще больше внимания.

Секреты популярности Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)