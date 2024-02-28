У чому різниця між військовою службою по контракту та мобілізацією: у ТЦК дали пояснення

Як пояснює Мирослав Волков, є суттєва різниця у грошовому питанні. Під час підписання контракту виплачується одноразова допомога.

"Великої різниці немає. Проте військовослужбовцям під час підписання контракту виплачується одноразова допомога: для військових рядового складу - 21 472 грн, для сержантського та старшинського складу - 24 156 грн і для осіб офіцерського складу - 26 840 грн. А при переведенні на інше місце служби - підйомні", - пояснив представник ТЦК.

Він додав, що у контрактників є ще один плюс - вони мають право стати на квартирний облік з перспективою отримати квартиру чи кошти на її придбання. Тож, військовослужбовці за контрактом мають трохи більше соціальних гарантій.

Крім того, Волков зазначив, що зараз мобілізація йде за планом. Однак законом визначена відповідальність. Якщо військовозобов'язаний не прибув в РТЦК за повісткою, то його дані передаються Нацполіції для проведення розшуку.

Після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол. Штраф може сягнути від 3400 до 5100 гривень.