Адвокат розповів, як ТЦК змушує підписувати повістки

В Україні триває мобілізація, тому працівники ТЦК вручають повістки військовозобов'язаним. Адвокат розповів, як за допомогою шантажу забирають в армію непридатних.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Як шантажують

Фахівець розповів, як діяти при шантажі та незаконні мобілізації.

"Мобілізований помер від епілепсії". "19-річного студента незаконно мобілізували". Що спільного між цими новинами? Одного повинні були визнати непридатним та виключити з обліку, іншого ж не мали права мобілізувати, бо не досягнув 27 років. Як це могло трапитися?" - зазначив адвокат.

За словами Сімутіна, все більше є рішень, де судді відмовляють у позовах щодо визнання протиправними дій ТЦК щодо мобілізації, навіть за наявності відстрочки.

Це свідчить лише про одне: мобілізувати можуть кожного, а механізм судового захисту не спрацює, або ж спрацює за рік, а у випадку із 19-річним студентом - через півтора року. Саме цими прогалинами і користується ТЦК.

Як діє ТЦК

Ви прибули до ТЦК і подаєте документи із заявою на відстрочку, наприклад, ви заброньований, дружина має інвалідність або ви єдиний син у батька з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Однак, документи не приймають та відправляють на проходження ВЛК.

А після ВЛК вам вручають повістку на відправку з поясненням, що ви не маєте права на відстрочку та вимагають підписатися на повістки. Якщо ж ви не підписуєтеся, тоді вмовляння і погрози можуть продовжуватися годинами.

Потім з’явиться "хороший ТЦК-шник", який по-дружньому порадить: підписуй і одразу подавай позов до суду про незаконну мобілізацію і точно виграєш.

"Ви ставите підпис - і капкан закляпнувся: ви прийняли правила гри ТЦК. На вас одразу готують мобілізаційне розпорядження, зараховують наказом командира до частини і якщо ви навіть подаєте до суду, то справу, в кращому випадку, виграєте мінімум за 6-8 місяців", - йдеться у повідомленні.

Важливо знати, що мобілізаційне розпорядження - це акт індивідуальної дії і переважна більшість судів відхиляють позови.

Наказ про зарахування до частини можуть скасувати, якщо у вас є підстава для звільнення відповідно до ст. 26 ЗУ "Про військову службу", наприклад, дружина з інвалідністю.

Однак, якщо ви були студентом, то в суді програєте, бо в статті 26 така підстава для звільнення відсутня.

Підпис на повістці свідчить виключно про добровільність та виявлене бажання служити, адже особа не заявила протилежне і не надала суду документів, що підтверджують зворотне.

Так адвокат у практичний спосіб довів, що мобілізувати можуть кожного, якщо ви дасте собою зманіпулювати та приймете правила гри ТЦК.

Чи підписувати повістку

Зокрема, це можна зробити, але із формулюванням: "Я не ухиляюся від мобілізації, оскільки відповідно до ст. 23 закону "Про мобілізацію" маю право на відстрочку у зв’язку з інвалідністю дружини. Підтверджувальні документи надав тоді-то, або відмовилися приймати такого-то числа".