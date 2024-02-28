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В чем разница между военной службой по контракту и мобилизацией: в ТЦК дали пояснения

Чем отличается мобилизация и служба по контракту (фото: ddk.dn.ua)
Автор: Анна Шиканова

Кроме общей мобилизации, украинцы сейчас могут пойти на защиту страны с оформлением контракта с ВСУ. Военнослужащие по контракту будут иметь больше социальных гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью руководителя Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослава Волкова для Telegraf.

Как объясняет Мирослав Волков, существенная разница в денежном вопросе. При подписании контракта выплачивается единовременная помощь.

"Большой разницы нет. Однако военнослужащим при подписании контракта выплачивается единовременная помощь: для военных рядового состава – 21 472 грн, для сержантского и старшинского состава – 24 156 грн и для лиц офицерского состава – 26 840 грн. А при переводе на другое место службы - подъемные", - объяснил представитель ТЦК.

Он добавил, что у контрактников есть еще один плюс – они имеют право стать на квартирный учет с перспективой получить квартиру или средства на ее приобретение. Поэтому военнослужащие по контракту имеют немного больше социальных гарантий.

Кроме того, Волков отметил, что сейчас мобилизация идет по плану. Однако законом определена ответственность. Если военнообязанный не прибыл в РТЦК по повестке, его данные передаются Нацполиции для проведения розыска.

После розыска он будет доставлен в РТЦК, где его составят админпротокол. Штраф может составить от 3400 до 5100 гривен.

 

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Мобилизация в УкраинеПризыв в армиюТЦК