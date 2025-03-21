Чому повербанк не видає заявлений заряд: правда, яку приховують виробники

Якщо у вас є повербанк, ви, ймовірно, помічали, що його реальна ємність не відповідає заявленій. Теоретично, пристрій на 10 000 мА/год має двічі повністю зарядити смартфон з батареєю 5 000 мА/год, але на практиці цього не відбувається.
Про те, чому повербанк завжди заряджає менше, ніж заявлено, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Втрати при перетворенні напруги
Літієві акумулятори всередині повербанків працюють з напругою 3,7 В, але для зарядки смартфонів потрібно 5 В. Для цього використовується перетворювач (boost converter), який втрачає частину енергії під час передачі, знижуючи підсумкову ємність.
Резервні буфери
Щоб продовжити термін служби батарей, як повербанки, так і смартфони резервують частину своєї ємності, щоб запобігти перерозряду і перезаряду. У повербанків ці буфери більші, оскільки вони мають працювати автономно і зберігати більше енергії.
Слабке охолодження
Висока температура погіршує роботу акумуляторів. Смартфони використовують складні системи охолодження, а повербанки (особливо бюджетні моделі) менш ефективно відводять тепло, через що втрачається частина заряду.
Знос батареї
Повербанки не оновлюються так часто, як смартфони, і можуть довго зберігатися на складі перед продажем. За цей час батарея втрачає частину ємності, навіть якщо не використовується.
Зверніть увагу на "реальну" ємність
Зазвичай вона становить приблизно 60% від заявленої. Наприклад, у 20 000 мА/год буде близько 12 000 мА/год доступної ємності - цього вистачить, щоб зарядити смартфон 5 000 мА/год майже 2,5 раза.
Перевіряйте специфікації
Деякі виробники вказують, скільки разів повербанк може зарядити конкретний смартфон. Наприклад, якщо пристрій 20 000 мА/год обіцяє 3 повних заряди Galaxy S24 Ultra (5000 мА/год), значить його реальна ємність - близько 75%, що дуже добре.
Вивчайте відгуки
Уникайте невідомих брендів - вони часто використовують дешеві компоненти і спрощені схеми захисту, що знижує надійність пристрою.
Вибирайте провідні повербанки
Бездротова зарядка менш ефективна, спричиняє перегрів і додатково витрачає енергію. До того ж, магнітні повербанки дорожчі, але зручність їх використання не завжди виправдовує ціну.
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