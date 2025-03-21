Чому повербанк не видає заявлений заряд: правда, яку приховують виробники

Причини втрат ємності

Втрати при перетворенні напруги

Літієві акумулятори всередині повербанків працюють з напругою 3,7 В, але для зарядки смартфонів потрібно 5 В. Для цього використовується перетворювач (boost converter), який втрачає частину енергії під час передачі, знижуючи підсумкову ємність.

Резервні буфери

Щоб продовжити термін служби батарей, як повербанки, так і смартфони резервують частину своєї ємності, щоб запобігти перерозряду і перезаряду. У повербанків ці буфери більші, оскільки вони мають працювати автономно і зберігати більше енергії.

Слабке охолодження

Висока температура погіршує роботу акумуляторів. Смартфони використовують складні системи охолодження, а повербанки (особливо бюджетні моделі) менш ефективно відводять тепло, через що втрачається частина заряду.

Знос батареї

Повербанки не оновлюються так часто, як смартфони, і можуть довго зберігатися на складі перед продажем. За цей час батарея втрачає частину ємності, навіть якщо не використовується.

Як вибрати хороший повербанк

Зверніть увагу на "реальну" ємність

Зазвичай вона становить приблизно 60% від заявленої. Наприклад, у 20 000 мА/год буде близько 12 000 мА/год доступної ємності - цього вистачить, щоб зарядити смартфон 5 000 мА/год майже 2,5 раза.

Перевіряйте специфікації

Деякі виробники вказують, скільки разів повербанк може зарядити конкретний смартфон. Наприклад, якщо пристрій 20 000 мА/год обіцяє 3 повних заряди Galaxy S24 Ultra (5000 мА/год), значить його реальна ємність - близько 75%, що дуже добре.

Вивчайте відгуки

Уникайте невідомих брендів - вони часто використовують дешеві компоненти і спрощені схеми захисту, що знижує надійність пристрою.

Вибирайте провідні повербанки

Бездротова зарядка менш ефективна, спричиняє перегрів і додатково витрачає енергію. До того ж, магнітні повербанки дорожчі, але зручність їх використання не завжди виправдовує ціну.

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