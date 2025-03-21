Почему повербанк не выдает заявленные мАч: правда, которую скрывают производители

Если у вас есть повербанк, вы, вероятно, замечали, что его реальная емкость не соответствует заявленной. Теоретически, устройство на 10 000 мА/ч должно дважды полностью зарядить смартфон с батареей 5 000 мА/ч, но на практике этого не происходит.
О том, почему повербанк всегда заряжает меньше, чем заявлено, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf.
Потери при преобразовании напряжения
Литиевые аккумуляторы внутри повербанков работают с напряжением 3,7 В, но для зарядки смартфонов требуется 5 В. Для этого используется преобразователь (boost converter), который теряет часть энергии при передаче, снижая итоговую емкость.
Резервные буферы
Чтобы продлить срок службы батарей, как повербанки, так и смартфоны резервируют часть своей емкости, чтобы предотвратить переразряд и перезаряд. У повербанков эти буферы больше, так как они должны работать автономно и хранить больше энергии.
Слабое охлаждение
Высокая температура ухудшает работу аккумуляторов. Смартфоны используют сложные системы охлаждения, а повербанки (особенно бюджетные модели) менее эффективно отводят тепло, из-за чего теряется часть заряда.
Износ батареи
Повербанки не обновляются так часто, как смартфоны, и могут долго храниться на складе перед продажей. За это время батарея теряет часть емкости, даже если не используется.
Обратите внимание на "реальную" емкость
Обычно она составляет примерно 60% от заявленной. Например, у 20 000 мА/ч будет около 12 000 мА/ч доступной емкости - этого хватит, чтобы зарядить смартфон 5 000 мА/ч почти 2,5 раза.
Проверяйте спецификации
Некоторые производители указывают, сколько раз повербанк может зарядить конкретный смартфон. Например, если устройство 20 000 мА/ч обещает 3 полных заряда Galaxy S24 Ultra (5000 мА/ч), значит его реальная емкость - около 75%, что очень хорошо.
Изучайте отзывы
Избегайте неизвестных брендов - они часто используют дешевые компоненты и упрощенные схемы защиты, что снижает надежность устройства.
Выбирайте проводные повербанки
Беспроводная зарядка менее эффективна, вызывает перегрев и дополнительно расходует энергию. К тому же, магнитные повербанки дороже, но удобство их использования не всегда оправдывает цену.
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