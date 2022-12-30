Почему психика остро реагирует на отсутствие света: как можно справиться с этим стрессом

Кроме бытовых проблем, длительное отключение света влияет и на психоэмоциональное состояние человека. И если вы заметили странные перепады настроения, появление фобий или странных эмоций - проблема может быть в отключениях света.

Уже почти два месяца украинцы вынуждены жить в условиях отключений света. Порой такие отключения по графикам, а порой приходится сидеть в темноте почти сутки и даже несколько дней - из-за очередных обстрелов.

Что происходит с психикой без освещения и как можно помочь себе, рассказали в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

Уровень стресса в темноте растет

"Освещение сигнализирует мозгу об умеренной безопасности. В безопасности активность миндалевидного тела снижается. Когда света нет, миндалевидное тело активизируется, сигнализируя мозгу об опасности. Так мы начинаем чувствовать страх и тревогу", - объяснила эксперт по нейроменеджменту Наталья Кадя.

Режим дня сбивается

В условиях постоянных отключений света начинает сбиваться режим дня и соответственно падает качество сна. Например, вы можете страдать бессонницей или чаще видеть ночные кошмары.

Как поддержать свой организм

Источники света. Используйте искусственные источники света. Если спать еще не время - постарайтесь занять себя чем-то, продолжайте активность.

Не включайте все на полную катушку. Если свет появился поздно вечером, не стоит включать освещение на полную мощность. Используйте приглушенный свет, чтобы подготовить свой организм ко сну.

Дыхательные упражнения. Практикуйте специальные дыхательные упражнения - они помогают справиться со стрессом.

Не оставайтесь надолго наедине. В условиях длительного отключения света постарайтесь не оставаться надолго в одиночестве.

Поменяйте график. Попробуйте разработать новый режим дня, с учетом отключений электроэнергии. Понимание распорядка и последовательности своих действий в ситуации длительного отсутствия света способно уменьшить уровень тревоги.