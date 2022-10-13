Чому пральна машина може вібрувати навіть на рівній поверхні: основні причини

Під час циклу прання ви можете помітити, що ваша пральна машина шумно вібрує або рухається. Ця проблема може стосуватися навіть нових пральних машин.

Чому пральна машина вібрує

Відрегулюйте ніжки

Машинка може рухатись особливо під час циклу віджимання, це може бути тому, що ніжки пралки не відрегульовані належним чином.

Пральну машину необхідно покласти рівно, щоб барабан розташовувався паралельно підлозі. Для цього просто відрегулюйте висоту ніжок, щоб пральна трималася горизонтально. Це регулювання важливе, оскільки воно стабілізує прилад.

Для оптимального регулювання ніжок важливо, щоб підлога була рівною. Найкраще мати неслизьку бетонну або тверду кахельну підлогу, щоб запобігти будь-якому переміщенню приладу.

Перевантажений барабан

Якщо ви перевантажите барабан пральної машини, прилад може вібрувати. Тому важливо дотримуватися максимальної кількості білизни, яку можна вмістити в барабан пральної машини.

Також, щоб уникнути небажаних рухів, уникайте прання великих предметів білизни разом. Мова йде про ковдри або килими. Їх бажано прати з речами меншого розміру.

Засмічений фільтр

Коли фільтр насоса засмічений, воді потрібен час, щоб злитися. Саме це накопичення води може вивести барабан з рівноваги під час циклу віджиму та спричинити рух обладнання. Щоб уникнути цього, просто ретельно його очистіть.