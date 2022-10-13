Почему стиральная машина может вибрировать даже на ровной поверхности: основные причины

Во время цикла стирки вы можете заметить, что ваша стиральная машина шумно вибрирует или двигается. Эта проблема может касаться даже новых стиральных машин.

Почему стиральная машина вибрирует

Отрегулируйте ножки

Машинка может двигаться особенно во время цикла отжима, это может быть потому, что ножки стиральной машины не отрегулированы должным образом.

Стиральную машину необходимо положить ровно, чтобы барабан располагался параллельно полу. Для этого просто отрегулируйте высоту ножек, чтобы машина держалась горизонтально. Эта регулировка важна, поскольку она стабилизирует прибор.

Для оптимальной регулировки ножек важно, чтобы пол был ровным. Лучше всего иметь нескользкий бетонный или твердый кафельный пол, чтобы предотвратить любое перемещение прибора.

Перегруженный барабан

Если вы перегрузите барабан стиральной машины, устройство может вибрировать. Поэтому важно соблюдать максимальное количество белья, которое можно поместить в барабан стиральной машины.

Также во избежание нежелательных движений, избегайте стирки больших предметов белья вместе. Речь идет об одеялах или коврах. Их лучше стирать с вещами меньшего размера.

Засоренный фильтр

Когда фильтр насоса засорен, воде нужно время, чтобы слиться. Именно это накопление воды может вывести барабан из равновесия во время цикла отжима и вызвать движение оборудования. Чтобы избежать этого, просто тщательно его очистите.