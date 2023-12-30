Чому не потрібно зливати рідину із банок з консервованим горошком

Консервований горошок використовують для приготування багатьох страв на свята. Однак часто помилково вважають, що рідина в банці не потрібна.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний блог " Пошепки " розповідає, як можна використовувати воду з консервованого горошку.

Навіщо в банці рідина

Рідина, яка є в банці з будь-якими консервованими продуктами (горошок, кукурудза, оливки тощо), називається аквафаба.

Коли бобові консервують, їх піддають тепловій обробці та розчиняють частину продукту у воді. Так утворюється аквафаба. Її обов'язково додають до банки, щоб консервація залишалася соковитою та не псувалася.

Зазвичай рідина майже не має яскраво вираженого смаку чи запаху. Однак деякі люди відчувають його навіть у стравах після термічної обробки. Щоб позбутися цього, просто додайте невелику кількість ванілі чи лимонної кислоти.

Чи потрібно виливати рідину

Звісно, що додавати аквафабу до салатів не варто, адже вона може зіпсувати консистенцію та смак. Проте й виливати не поспішайте.

Оскільки аквафаба найчастіше є в консервованих продуктах, таких як горох, сочевиця, вона цілком може замінити яйця для приготування майонезу. Так соус стане вегетаріанським.

Крім того, аквафаба можна використовувати для приготування безе, зефіру, шоколадного мусу та інших страв.

Як приготувати майонез і безе з аквафаби

Для майонезу візьміть:

рідину з банки

половина чайної ложки гірчиці

дрібку цукру

дрібку солі

100 мілілітрів оливкової олії

половина чайної ложки лимонного соку

Для приготування такого майонезу потрібно збити до однорідності аквафабу, гірчицю, сіль і цукор. Потім поступово додайте оливкову олію. Для того, щоб такий майонез вийшов однорідним, варто збивати його на середній швидкості.

Коли маса почне прилипати до вінчика, майонез готовий. Для того, щоб колір соусу не був надто білим, додайте невелику кількість лимонного соку чи бальзамічного оцту.

Для безе візьміть:

рідину з банки

180 грамів цукру

Спочатку збийте міксером лише акфафабу, щоб вона загусла. Потім починайте повільно додавати цукор. Не поспішайте відразу перемішувати міксером - зробіть це ложкою.

Після цього збивайте на високій швидкості протягом кількох хвилин. У вас повинна бути густа піна однорідної консистенції.

Розігрійте духовку до 100 градусів. Викладіть безе на деко за допомогою кулінарного мішка чи простої ложки.

Час випікання залежить від розміру безе: чим вони менші, тим менше часу на приготування потрібно.