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Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком

Украина, Суббота 30 декабря 2023 12:09
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Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком Как выбрать консервированный горошек (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Консервированный горошек используют для приготовления многих блюд на праздники. Однако часто ошибочно полагают, что жидкость в банке не нужна.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный блог "Пошепки" рассказывает, как можно использовать воду из консервированного горошка.

Зачем в банке жидкость

Жидкость, которая есть в банке с любыми консервированными продуктами (горошек, кукуруза, оливки и т. п.), называется аквафабом.

Когда консервируют бобовые, их подвергают тепловой обработке и растворяют часть продукта в воде. Так появляется аквафаба. Ее обязательно добавляют в банк, чтобы консервация оставалась сочной и не портилась.

Обычно жидкость почти не имеет ярко выраженного вкуса или запаха. Однако некоторые люди ощущают его даже в блюдах после термической обработки. Чтобы избавиться от этого, просто добавьте небольшое количество ванили или лимонной кислоты.

Нужно ли выливать жидкость

Конечно, добавлять аквафабу в салаты не стоит, ведь она может испортить консистенцию и вкус. Однако и выливать не торопитесь.

Поскольку аквафаба чаще всего находится в консервированных продуктах, таких как горох, чечевица, она вполне может заменить яйца для приготовления майонеза. Так соус станет вегетарианским.

Кроме того, аквафаба можно использовать для приготовления безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.

Как приготовить майонез и безе из аквафабы

Для майонеза возьмите:

  • жидкость из банки
  • половина чайной ложки горчицы
  • щепотку сахара
  • щепотку соли
  • 100 миллилитров оливкового масла
  • половина чайной ложки лимонного сока

Для приготовления такого майонеза нужно взбить до однородности аквафаба, горчицы, соли и сахара. Затем постепенно добавьте оливковое масло. Для того чтобы такой майонез получился однородным, следует сбивать его на средней скорости.

Когда масса начнет прилипать к венчику, майонез готов. Для того чтобы цвет соуса не был слишком белым, добавьте небольшое количество лимонного сока или бальзамического уксуса.

Для безе возьмите:

  • жидкость из банки
  • 180 граммов сахара

Сначала взбейте миксером только акфафабу, чтобы она загустела. Затем начинайте медленно добавлять сахар. Не спешите сразу перемешивать миксером - сделайте это ложкой.

После этого сбивайте на высокой скорости в течение нескольких минут. У вас должна быть густая пена однородной смеси.

Разогрейте духовку до 100 градусов. Выложите безе на противень с помощью кулинарного мешка или простой ложки.

Время выпечки зависит от размера безе: чем они меньше, тем меньше времени на приготовление нужно.

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