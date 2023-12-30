Почему не нужно сливать жидкость из банок с консервированным горошком

Консервированный горошек используют для приготовления многих блюд на праздники. Однако часто ошибочно полагают, что жидкость в банке не нужна.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный блог " Пошепки " рассказывает, как можно использовать воду из консервированного горошка.

Зачем в банке жидкость

Жидкость, которая есть в банке с любыми консервированными продуктами (горошек, кукуруза, оливки и т. п.), называется аквафабом.

Когда консервируют бобовые, их подвергают тепловой обработке и растворяют часть продукта в воде. Так появляется аквафаба. Ее обязательно добавляют в банк, чтобы консервация оставалась сочной и не портилась.

Обычно жидкость почти не имеет ярко выраженного вкуса или запаха. Однако некоторые люди ощущают его даже в блюдах после термической обработки. Чтобы избавиться от этого, просто добавьте небольшое количество ванили или лимонной кислоты.

Нужно ли выливать жидкость

Конечно, добавлять аквафабу в салаты не стоит, ведь она может испортить консистенцию и вкус. Однако и выливать не торопитесь.

Поскольку аквафаба чаще всего находится в консервированных продуктах, таких как горох, чечевица, она вполне может заменить яйца для приготовления майонеза. Так соус станет вегетарианским.

Кроме того, аквафаба можно использовать для приготовления безе, зефира, шоколадного мусса и других блюд.

Как приготовить майонез и безе из аквафабы

Для майонеза возьмите:

жидкость из банки

половина чайной ложки горчицы

щепотку сахара

щепотку соли

100 миллилитров оливкового масла

половина чайной ложки лимонного сока

Для приготовления такого майонеза нужно взбить до однородности аквафаба, горчицы, соли и сахара. Затем постепенно добавьте оливковое масло. Для того чтобы такой майонез получился однородным, следует сбивать его на средней скорости.

Когда масса начнет прилипать к венчику, майонез готов. Для того чтобы цвет соуса не был слишком белым, добавьте небольшое количество лимонного сока или бальзамического уксуса.

Для безе возьмите:

жидкость из банки

180 граммов сахара

Сначала взбейте миксером только акфафабу, чтобы она загустела. Затем начинайте медленно добавлять сахар. Не спешите сразу перемешивать миксером - сделайте это ложкой.

После этого сбивайте на высокой скорости в течение нескольких минут. У вас должна быть густая пена однородной смеси.

Разогрейте духовку до 100 градусов. Выложите безе на противень с помощью кулинарного мешка или простой ложки.

Время выпечки зависит от размера безе: чем они меньше, тем меньше времени на приготовление нужно.