Як правильно вибрати шпроти, щоб не отруїтися

Бутерброди зі шпротами - невід’ємна частина святкового столу. У магазині зараз можна знайти великий вибір шпротів. Тому варто знати, як вибрати якісний продукт та уникнути неприємностей.

При написанні використовувались такі джерела: Wikipedia, сюжет Poltavske TV.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за якими ознаками можна визначити, що шпроти не якісні.

Склад

Банка консервованих шпротів не повинна мати абсолютно ніяких пошкоджень, шви також повинні бути ідеальними, без іржі. Дно і кришка шпрот не повинні бути "надутим".

Також написи на етикетці повинні бути чіткими і ясними. Якщо ви натрапили на розмиті літери, то ймовірно перед вами продукт поганої якості.

Важливо уважно вивчити маркування на кришці банки, у першому ряду повинна бути вказана дата виготовлення. Також повинен вказуватися код продукту. До складу шпрот повинна входити риба, рослинна олія і сіль.

Якщо у процесі приготування були використані ароматизатори, то краще від продукту відмовитися.

Зовнішній вигляд

Зокрема, якісні шпроти не мають голів та хвостів, а тушки - цілі й не ушкоджені та приблизно одного розміру.

При традиційному способі виготовлення шпрот, який містить копчену рибу утворюється шкідлива речовина - бензопірен - речовина першого класу небезпеки та прирівнюється до ртуті.

Відкривши банку якісних шпротів ви можете побачити:

легкий золотистий відтінок

гладку шкірку

не ушкоджений, не м’ятий вигляд. Якщо вони частково розварені й розсипаються, значить при виготовленні було порушено технологічний процес

Термін придатності консервованих шпротів не дуже великий, зазвичай він становить два роки.

Технологія виготовлення

Рибу нанизують на металеві пруття, які розташовуються на багатоярусних стелажах-візках і в такому вигляді вирушають в коптильну.

Потім рибку охолоджують, обрізають голови і хвости, укладають в банки, заливають олією та солять.

Маса риби повинна складати не менше 70% від загальної чистої ваги консервів.

З чим їсти шпроти

Цю рибу можна вживати не лише у класичному бутербродному поєднанні з чорним хлібом і скибочкою огірка. Зі шпротів можна приготувати різні паштети, використовувати для начинки.

Чим шкідливий продукт

У шпротах може міститися один з найнебезпечніших канцерогенів - бензапірен. До того ж шпроти дуже калорійні.

У продуктів дуже висока калорійність 363 ккал на 100 грамів, жирів - 32.4, а білків 17.4. Також в шпротах дуже багато солі, при добовій нормі для людини 5 грамів.