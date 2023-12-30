Не готуйте це! 5 новорічних страв, які їли тільки в СРСР

На Новий рік багато хто хоче поласувати чимось смачненьким та здивувати гостей, але усе одно готує "класичні" страви, які відомі усім вже декілька десятків років. Але нині варто "відпустити" минуле і спробувати щось новеньке, адже є певні страви, від яких відверто тхне радянщиною.

Шпроти

Цю рибу раніше вважали делікатесом, а тому в СРСР бутерброди зі шпротами були традиційною закускою на Новий рік. Зазвичай хліб просто мазали вершковим маслом, а зверху клали консерву. Також її "прикрашали" зеленню або маринованими огірками, адже саме соління були найбільш доступним інгредієнтом в епоху напівпустих полиць у магазинах.

"Мімоза"

Салат "Мімоза" був обов'язковим гостем на радянському святкуванні Нового року. Усе пояснюється дуже просто. Рибні консерви, цибулю та яйця знайти у ті часи було набагато простіше, аніж ананаси, морепродукти або ж інші інгредієнти для цікавих салатів. Тому у ті часи господині постійно готували такий салат ще й примудрялися зробити його схожим на квітку мімозу - завдяки натертому відвареному жовтку.

Застарілі салати з минулого (фото: freepik.com)

"Олів'є"

Звісно, цей салат знають майже усі. Але він став таким популярним саме у радянські часи, і не просто так. Господині "полювали" за банкою горошку та ковбасою з майонезом., аби хоча б на Новий рік поласувати "делікатесами" - ці продукти купити просто так було майже неможливо. Нині є чимало рецептів інших салатів, в яких немає картоплі "для маси" та майонези "для ситості".

Оселедець під шубою

Такий салат, як і "Олів'є", був популярним лише через те, що для нього було цілком можливо знайти інгредієнти. Оселедець, дешеві буряки. картопля та головний "делікатес" - майонез, - цю страву вважають головною зіркою радянського меню на Новий рік.

Які салати готували у минулому (фото: freepik.com)

Котлети

Так-так, в СРСР не усі мали можливість придбати птаха або свинину, а тому навіть на святковий стіл подавали звичайні фаршеві котлети. "Для маси" до м'яса додавали картоплю, цибулю, хліб.