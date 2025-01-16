Чому потрібно відключати Wi-Fi на смартфоні перед сном: що може статися

У сучасному світі смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя, супроводжуючи нас навіть вночі. Багато хто залишає Wi-Fi увімкненим на своїх пристроях, не замислюючись про можливі наслідки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому варто відключати Wi-Fi на смартфоні перед сном.

Зниження впливу електромагнітного поля

Хоча остаточні наукові докази все ще обговорюють, деякі дослідження показують, що тривалий вплив електромагнітних полів (ЕМП), які випромінюються маршрутизаторами Wi-Fi і смартфонами, може мати прихований вплив на здоров'я.

Такі організації, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), визнають, що ЕМП "можливо канцерогенні для людини", але зазначають, що для підтвердження довгострокових ефектів необхідні додаткові дослідження.

Хоча точні переваги для здоров'я залишаються невизначеними, зниження впливу ЕМП у нічний час є запобіжним заходом, який рекомендують деякі експерти в галузі охорони здоров'я.

Поліпшення якості сну

Ще однією серйозною проблемою є вплив постійного підключення на сон. Повідомлення, навіть якщо їх вимкнено, можуть викликати підсвідомий стрес. Навіть більше, синє світло, що випромінюється пристроями, може заважати виробленню мелатоніну - гормону, необхідного для сну.

Навіть якщо ваш телефон перебуває в режимі "Не турбувати", ледь вловиме бажання перевірити соціальні мережі або електронну пошту може призвести до менш спокійного сну.

Захист вашої конфіденційності та безпеки

Залишаючись увімкненим Wi-Fi на вашому смартфоні вночі, ви наражаєте його на потенційні кіберзагрози. Хакери можуть використовувати уразливості у вашій домашній мережі або незахищені додатки, що працюють у фоновому режимі.

Експертка з кібербезпеки Ліза Картер рекомендує відключати Wi-Fi, щоб знизити непотрібні ризики. "Навіть якщо атака здається малоймовірною, вимкнення Wi-Fi додає додатковий рівень захисту вашого цифрового життя", - зазначає Картер.

Економія заряду батареї та використання даних

Навіть коли ви не використовуєте активно свій смартфон, фонові процеси та оновлення додатків можуть розрядити його батарею. Ці дії часто споживають дані, особливо якщо ваш телефон автоматично завантажує оновлення або синхронізується з хмарними сервісами.

Скорочення витрат на електроенергію

Хоча смартфон споживає мінімальну кількість електроенергії, сукупне споживання енергії при підтримці декількох пристроїв, підключених до Wi-Fi, з часом збільшується. Вимикаючи його на ніч, ви скорочуєте втрати енергії та робите внесок у більш стійкий спосіб життя.

Що станеться, якщо ви не вимкнете Wi-Fi?

Якщо ви не вимкнете Wi-Fi вночі, це може призвести до тривалого впливу ЕМП, зниження якості сну і потенційних ризиків кібербезпеки. Хоча ці ризики різняться за ступенем серйозності, вжиття простого запобіжного заходу, такого як вимкнення Wi-Fi, може забезпечити душевний спокій.