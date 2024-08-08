3 простих способу перезавантажити роутер та покращити сигнал Wi-Fi
Ніхто не любить, коли пропадає Wi-Fi, особливо якщо ви працюєте вдома, спілкуєтеся по відеозв'язку або слухаєте музику на розумній колонці. У багатьох випадках проблему можна вирішити швидким перезавантаженням роутера.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
Перезавантаження роутера
Перезавантаження роутера може допомогти покращити швидкість, продуктивність чи стабільність вашого підключення. Якщо проблеми залишилися, можливо, потрібно скинути пристрій до заводських налаштувань.
Відключіть роутер від живлення
Перший крок - відключити роутер від джерела живлення, вийнявши шнур з роз'єму на роутері. Зачекайте щонайменше 30 секунд, щоб пристрій охолонув і вимкнувся, а потім знову підключіть живлення. Залежно від моделі може знадобитися натиснути кнопку живлення.
Після включення живлення зачекайте щонайменше 30 секунд, а краще кілька хвилин, поки роутер завантажиться та знову підключиться до інтернету. Якщо проблему вирішено, все гаразд. В іншому випадку, можливо, потрібно буде виконати додаткові дії.
Примітка: якщо ви перезавантажуєте і модем, і роутер, спочатку підключіть модем і зачекайте щонайменше однієї хвилини перед включенням роутера.
Скидання роутера
Перезавантаження роутера не змінює налаштування, але це може бути наступним найкращим кроком усунення проблем із підключенням.
Є кілька способів скинути роутер, найбільш повний з яких - жорстке скидання до заводських налаштувань. Якщо роутер увімкнено, знайдіть кнопку Reset на пристрої, натисніть і утримуйте її протягом 30 секунд. Для деяких кнопок потрібний гострий предмет, наприклад скріпка, щоб отримати доступ.
Оскільки цей процес видаляє всі налаштування користувача, вам потрібно ввійти в адміністративну панель роутера, використовуючи стандартне ім'я користувача та пароль, які зазвичай вказані на роутері або в посібнику користувача, і змінити пароль Wi-Fi.
Усунення несправностей із підключенням та розташуванням
Якщо перезавантаження та скидання не вирішили проблему, можливо, у вас є несправний Ethernet-кабель або якась перешкода для сигналу, що досягає потрібного місця. Спробуйте замінити кабель та/або перемістити роутер у відкрите центральне місце.
Якщо жоден з цих кроків не покращив ваше підключення, можливо, настав час замінити роутер.
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