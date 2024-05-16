Чи потрібно прати нову спідню білизну перед тим, як одягати

Причини, чому варто прати

Спідня білизна - це єдиний предмет одягу, який дуже близький до тіла, тому усі хочуть бути впевненими, що він щоразу свіжий і чистий.

Можливо, хтось інший приміряв

Багато магазинів дозволяють приміряти пісню булизну. Але вони просять, щоб люди приміряли трусики поверх власної білизни або використовували гігієнічну прокладку. Однак, не усі дотримують таких рекомендацій.

До того ж у волокнах нової спідньої білизни можуть бути бактерії, грибки, бруд та інші неприємності. Тому варто випрати білизну.

Повернення - це ще одна можливість потенційно забруднити "нову" спідню білизну. Хоча деякі магазини можуть використовувати озон для дезінфекції поверненої білизни.

У тканині можуть бути хімікати

Навіть якщо спідня білизна, яку ви купили, запакована, вона все одно може містити хімічні речовини, які можуть подразнювати шкіру, особливо якщо ви схильні до чутливості.

Під час виготовлення одягу його часто обробляють хімічними речовинами, такими як сечовиноформальдегід, які можуть допомогти йому витримати процес транспортування, не зім’явшись і не покрившись пліснявою.

Але ці хімічні речовини можуть викликати висипання на шкірі.

Можете пофарбувати шкіру

Новий одяг часто може перенести надлишки фарби на шкіру. Якщо випрати його перед тим, як одягнути, це може допомогти зменшити кількість барвника, що залишився у вашій спідній білизні.

Як прати нову білизну

Щоб очистити нову спідню білизну від будь-яких забруднень, не обов’язково виконувати інтенсивне прання. Подивіться на етикетку з інструкціями дотримуйтесь порад.

Спідній білизні дуже легко зачепитися за блискавку, ґудзик або гачок, особливо якщо вона має делікатне мереживо або сітчасті деталі.

Тому білизну варто прати окремо від решти білизни або помістіть його в сітчастий мішок для прання, щоб захистити від інших речей.

Пральні засоби без ароматизаторів і барвників найкраще підходять, якщо у вас чутлива шкіра, оскільки вони містять менше хімічних речовин.

Делікатні тканини потрібно прати на відповідному циклі, щоб вони прослужили довше.

Сонячне світло може допомогти знищити шкідливі бактерії, тому, якщо це можливо, дайте білизні висохнути на повітрі.