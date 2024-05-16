Нужно ли стирать новое нижнее белье перед тем, как одевать

Причины, почему следует стирать

Нижнее белье - это единственный предмет одежды, который очень близок к телу, поэтому все хотят быть уверены, что он каждый раз свеж и чист.

Возможно, кто-то другой примерял

Многие магазины позволяют примерить нижнее белье. Но они просят, чтобы люди примеряли трусики поверх собственного белья или использовали гигиеническую прокладку. Однако не все соблюдают такие рекомендации.

К тому же, в волокнах нового нижнего белья могут быть бактерии, грибки, грязь и другие неприятности. Поэтому следует постирать белье.

Возвращение - это еще одна возможность потенциально испачкать "новое" нижнее белье. Хотя некоторые магазины могут использовать озон для дезинфекции возвращенного белья.

В ткани могут быть химикаты

Даже если нижнее белье, которое вы купили, упаковано, оно все равно может содержать химические вещества, которые могут раздражать кожу, особенно если вы подвержены чувствительности.

При изготовлении одежды его часто обрабатывают химическими веществами, такими как мочевиноформальдегид, которые могут помочь ему выдержать процесс транспортировки, не смявшись и не покрывшись плесенью.

Но эти химические вещества могут вызвать сыпь на коже.

Можете выкрасить кожу

Новая одежда часто может перенести излишки краски на кожу. Если постирать ее перед тем, как одеть, это может помочь уменьшить количество красителя, оставшегося в вашем нижнем белье.

Как стирать новое белье

Чтобы очистить новое нижнее белье от любых загрязнений, не обязательно выполнять интенсивную стирку. Посмотрите на этикетку с инструкциями и следуйте советам.

Нижнее белье очень легко зацепиться за молнию, пуговицу или крючок, особенно если оно имеет деликатное кружево или сетчатые детали.

Поэтому белье следует стирать отдельно от остального белья или поместите его в сетчатый мешок для стирки, чтобы защитить от других вещей.

Стиральные средства без ароматизаторов и красителей лучше подходят, если у вас чувствительная кожа, поскольку они содержат меньше химических веществ.

Нежные ткани нужно стирать на соответствующем цикле, чтобы оно прослужило дольше.

Солнечный свет может помочь уничтожить вредные бактерии, поэтому, по возможности, дайте белью высохнуть на воздухе.