Як вивести плями з білого одягу, щоб він був як новенький: домашні хитрощі та секрети
Прикро бачити, коли улюблена біла сорочка заплямувалась в той день, коли збирався в ній кудись іти. Однак ситуацію можна виправити природніми способами, не псуючи тканину.
Про способи, як вивести плями та повернути втрачену білизну, пише ресурс Sante Plus.
Як відіпрати білий одяг
З білим оцтом
Замочіть забруднений білий одяг в розчині теплої води та білого оцту. Згодом, можна вкинути речі в пральну машину. Однак варто зменшити кількість прального порошку, щоб не зіпсувати тканину.
З харчовою содою
Сода вважається одним із найпопулярніших і найефективніших природних відбілювальних засобів. Тому цей порошок ідеально підходить для видалення будь-яких складних плям на одязі.
За допомогою цього продукту можна легко відіпрати іржу, кров та неприємні жовті сліди, які з’являються на подушках, скатертинах і білих предметах.
Зауважте, що в поєднанні з білим оцтом сила харчової соди навіть подвоюється. Чистота і блиск гарантовані!
Ось кроки, як нанести харчову соду на жовті плями:
- Змочіть місце, де є жовта пляма
- Нанесіть харчову соду безпосередньо на пляму
- Потріть його щіткою і дайте йому діяти приблизно 30 хвилин
- Потім запустіть пральну машину на звичайному режимі
Перекис водню
Скуштувавши червоне вино, ми всі ризикуємо забруднити свій одяг, диван чи килим. Б’ємось об заклад, це траплялося з вами не раз! Плями від червоного вина не так вже й важко очистити, особливо коли пляма свіжа.
Ваш рятівник - перекис водню. Це ідеальний засіб для усунення слідів вина.
Що треба робити?
- Змішайте рівні частини рідкого миючого засобу та перекису водню
- Нанесіть трохи безпосередньо на пляму і дайте йому ввібрати цей засіб
- Через кілька секунд ви помітите, що вино з одягу починає розсіюватися
- Коли пляма повністю вбере суміш, виперіть одяг як зазвичай
Раніше ми писали, при якій температурі не варто прати речі в машині.
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