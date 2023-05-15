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Як вивести плями з білого одягу, щоб він був як новенький: домашні хитрощі та секрети

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Понеділок 15 травня 2023 19:42
Як вивести плями з білого одягу, щоб він був як новенький: домашні хитрощі та секрети Як вивести плями з білого одягу (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Прикро бачити, коли улюблена біла сорочка заплямувалась в той день, коли збирався в ній кудись іти. Однак ситуацію можна виправити природніми способами, не псуючи тканину.

Про способи, як вивести плями та повернути втрачену білизну, пише ресурс Sante Plus.

Як відіпрати білий одяг

З білим оцтом

Замочіть забруднений білий одяг в розчині теплої води та білого оцту. Згодом, можна вкинути речі в пральну машину. Однак варто зменшити кількість прального порошку, щоб не зіпсувати тканину.

З харчовою содою

Сода вважається одним із найпопулярніших і найефективніших природних відбілювальних засобів. Тому цей порошок ідеально підходить для видалення будь-яких складних плям на одязі.

За допомогою цього продукту можна легко відіпрати іржу, кров та неприємні жовті сліди, які з’являються на подушках, скатертинах і білих предметах.

Зауважте, що в поєднанні з білим оцтом сила харчової соди навіть подвоюється. Чистота і блиск гарантовані!

Ось кроки, як нанести харчову соду на жовті плями:

  • Змочіть місце, де є жовта пляма
  • Нанесіть харчову соду безпосередньо на пляму
  • Потріть його щіткою і дайте йому діяти приблизно 30 хвилин
  • Потім запустіть пральну машину на звичайному режимі

Перекис водню

Скуштувавши червоне вино, ми всі ризикуємо забруднити свій одяг, диван чи килим. Б’ємось об заклад, це траплялося з вами не раз! Плями від червоного вина не так вже й важко очистити, особливо коли пляма свіжа.

Ваш рятівник - перекис водню. Це ідеальний засіб для усунення слідів вина.

Що треба робити?

  • Змішайте рівні частини рідкого миючого засобу та перекису водню
  • Нанесіть трохи безпосередньо на пляму і дайте йому ввібрати цей засіб
  • Через кілька секунд ви помітите, що вино з одягу починає розсіюватися
  • Коли пляма повністю вбере суміш, виперіть одяг як зазвичай

Раніше ми писали, при якій температурі не варто прати речі в машині.

Також читайте, чому треба обов'язково прати нові речі після покупки.

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