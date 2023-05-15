Як вивести плями з білого одягу, щоб він був як новенький: домашні хитрощі та секрети

Прикро бачити, коли улюблена біла сорочка заплямувалась в той день, коли збирався в ній кудись іти. Однак ситуацію можна виправити природніми способами, не псуючи тканину.

Про способи, як вивести плями та повернути втрачену білизну, пише ресурс Sante Plus.

З білим оцтом

Замочіть забруднений білий одяг в розчині теплої води та білого оцту. Згодом, можна вкинути речі в пральну машину. Однак варто зменшити кількість прального порошку, щоб не зіпсувати тканину.

З харчовою содою

Сода вважається одним із найпопулярніших і найефективніших природних відбілювальних засобів. Тому цей порошок ідеально підходить для видалення будь-яких складних плям на одязі.

За допомогою цього продукту можна легко відіпрати іржу, кров та неприємні жовті сліди, які з’являються на подушках, скатертинах і білих предметах.

Зауважте, що в поєднанні з білим оцтом сила харчової соди навіть подвоюється. Чистота і блиск гарантовані!

Ось кроки, як нанести харчову соду на жовті плями:

Змочіть місце, де є жовта пляма

Нанесіть харчову соду безпосередньо на пляму

Потріть його щіткою і дайте йому діяти приблизно 30 хвилин

Потім запустіть пральну машину на звичайному режимі

Перекис водню

Скуш тувавши червоне вино, ми всі ризикуємо забруднити свій одяг, диван чи килим. Б’ємось об заклад, це траплялося з вами не раз! Плями від червоного вина не так вже й важко очистити , особливо коли пляма свіжа.

Ваш рятівник - перекис водню. Це ідеальний засіб для усунення слідів вина.

Що треба робити?