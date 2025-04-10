Чому помер Олександр Чечун із "Ліги сміху": дружина військового розкрила деталі

Сьогодні стало відомо, що комік із "Ліги сміху" Олександр Чечун помер. Його дружина Ольга Гриценюк розкрила причину смерті.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її сторінку в Instagram.
Вона вийшла в Stories і опублікувала фото свого чоловіка у військовій формі. Як відомо, Чечун із перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю і приєднався до ЗСУ.
Як виявилося, причиною смерті стало поранення, отримане майже рік тому під час виконання бойового завдання.
"Бачу всі повідомлення. Саші не стало вчора, 9 квітня. Після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання. Ми майже рік боролися за його життя. Але, на жаль", - зазначила Ольга.
Про час і місце прощання дружина Олександра Чечуна повідомить додатково.
Чому помер Олександр Чечун із "Ліги сміху" (скриншот)
Тим часом у мережі багато українських знаменитостей також встигли відреагувати на смерть актора і воїна.
Так, телеведуча Маша Єфросиніна висловила свої співчуття в Stories.
Маша Єфросиніна висловила співчуття (скриншот)
Долучився до співчуттів і український гуморист, зірка "Кварталу 95" Ігор Ласточкін, який зараз також служить у ЗСУ. Саме він у 2017 році вів проєкт "Розсміши коміка", де брав участь Олександр Чечун.
Ігор Ласточкін та Олександр Чечун у 2017 році (скриншот)
"Слава герою. Щирі співчуття родині та близьким", - написав він.
Ігор Ласточкін висловив свої співчуття (скриншот)
Раніше співчуття висловив і Юрій Ткач, який був тренером команди "Стадіон Діброва" у проєкті "Ліга сміху", де брав участь Чечун.
Актор і комік брав участь у різних проєктах на телебаченні. На "Розсміши коміка" він, на жаль, програв. Потім виступав у команді "Стадіон Діброва" в рамках проєкту "Ліга сміху".
Після початку повномасштабної війни РФ Олександр Чечун одразу ж приєднався до ЗСУ. На фронті Чечун мав позивний "Маркіян".
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